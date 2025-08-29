Colombia

Experto enseña truco para usar mejor el aire acondicionado y reducir el calor dentro del carro

Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en Tiktok, explica cómo ventilar el carro antes de prender el aire acondicionado para evitar vapores tóxicos y enfriar más rápido el interior

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Usar el aire acondicionado en
Usar el aire acondicionado en un carro eléctrico puede reducir la autonomía hasta en 40 km, por eso es clave moderarlo y ventilar bien - crédito AFP

Durante los días de calor intenso en Colombia, muchos conductores entran al carro y prenden el aire acondicionado de una, con las ventanas cerradas, buscando alivio rápido.

Parece lo más fácil, pero esta costumbre puede tener efectos negativos tanto para la salud como para el mismo carro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mecánico Juan José Ebenezer, conocido por sus consejos en Tiktok, explicó que cuando un vehículo se queda estacionado bajo el sol, el interior alcanza temperaturas muy altas.

Los plásticos, los tapizados, el tablero e, incluso, la caja del aire acondicionado, se recalientan y empiezan a soltar vapores que pueden ser tóxicos para los pasajeros.

“La caja climática que está dentro también empieza a soltar vapores. Esos vapores que nosotros respiramos son tóxicos”, alerto el especialista.

Por eso, prender el aire con las ventanas cerradas hace que los pasajeros queden en un ambiente saturado de estas sustancias.

Aunque hacerlo de vez en cuando no sea grave, si se convierte en un hábito puede afectar la salud respiratoria y causar malestar, sobre todo en niños, adultos mayores o personas con problemas respiratorios.

Consejos prácticos para protegerse y cuidar el carro

Para minimizar estos riesgos, Ebenezer recomienda un procedimiento muy sencillo antes de prender el aire acondicionado:

  1. Poner el contacto del carro, sin tener que prenderlo (girar la llave).
  2. Bajar todas las ventanas, adelante y atrás.
  3. Dejar que el aire caliente acumulado salga del habitáculo durante unos minutos.
  4. Una vez ventilado, prender el aire acondicionado y subir las ventanas.

Este paso no solo reduce la exposición a vapores tóxicos, sino que también ayuda a que el sistema de climatización funcione mejor, enfriando el carro más rápido y de manera uniforme.

Además, ayuda a que los plásticos y la caja climática duren más, porque no se recalientan tanto.

Ebenezer insiste en que ventilar el carro antes de prender el aire es un hábito simple que trae varios beneficios: mejora la calidad del aire dentro del habitáculo, evita que los pasajeros respiren sustancias dañinas y contribuye a que el aire acondicionado funcione de manera óptima.

Mantener el sistema de climatización
Mantener el sistema de climatización en buen estado ayuda a ahorrar energía y viajar cómodo sin afectar la batería del vehículo - crédito Reuters

“Es tan sencillo como ventilar el carro mientras lo enfriamos. Después subimos las ventanas y lo que respiramos es un ambiente libre de tóxicos”, explico el mecánico.

Aunque prender el aire con las ventanas cerradas de vez en cuando no cause un daño inmediato, la recomendación es no hacerlo seguido.

Tomarse unos minutos para ventilar el carro puede hacer la diferencia entre un viaje más cómodo y seguro, o exponerse innecesariamente a vapores que pueden afectar la salud y el estado de los materiales del vehículo.

Cómo usar el aire acondicionado en carros eléctricos sin perder autonomía

En días de calor intenso, muchos conductores de vehículos eléctricos se preocupan por cómo el aire acondicionado puede afectar la autonomía de su carro.

Según Carlos Badillo, asesor de Renault, encender el aire puede reducir hasta unos 40 kilómetros la autonomía de un vehículo que inicialmente tiene 400 kilómetros, lo que representa entre un 10 y un 15 % de consumo extra de energía. Esto depende del clima, el terreno y el estilo de conducción.

Abrir las ventanas no siempre
Abrir las ventanas no siempre es la solución: en días calurosos genera resistencia y puede aumentar el consumo de energía - crédito Reuters

El motivo es simple: el compresor del aire acondicionado funciona con electricidad y demanda energía directamente de la batería.

Algunos carros tienen sistemas más grandes o climatización de varias zonas, lo que también aumenta el consumo. Por eso, no todos los vehículos eléctricos gastan igual al encender el aire.

Muchos piensan que abrir las ventanas es la solución, pero eso no siempre ayuda. En días muy calurosos, ventilar el carro genera resistencia al avance —el famoso “efecto paracaídas”—, lo que obliga al motor a trabajar más y aumenta el consumo de energía.

En los carros eléctricos, usar
En los carros eléctricos, usar el aire acondicionado reduce la autonomía, por eso es clave usarlo con moderación - crédito Colprensa

Por eso, aclimatar el carro, sea con aire o ventilación natural, siempre requiere energía.

Badillo aclara que no importa tanto si el carro es eléctrico, híbrido o híbrido ligero: lo que marca la diferencia es cómo está diseñado el sistema de climatización.

Un compresor mecánico carga al motor, mientras que uno eléctrico consume directamente de la batería, por lo que los eléctricos puros son más sensibles a esta demanda.

Temas Relacionados

Aire acondicionado carrosComo quitar el calor del carroCómo enfriar el carro aire acondicionadoExperto mecánicoConsejos redes socialesTecnólogia automotrizColombia-Autos

Más Noticias

Mira el resultado del Chontico Día del 29 de agosto

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Mira el resultado del Chontico

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

El ‘influencer’ contó que halló un anillo extraño en su casa, por lo que sospechó de prácticas de magia negra, que lo obligó a buscar ayuda espiritual tras sufrir lesiones y dificultades personales

Yeferson Cossio reveló que su

La congresista Martha Peralta enfrenta polémica por siete propiedades y millonario patrimonio, mientras es investigada por escándalo de la Ungrd

La senadora del Pacto Histórico posee inmuebles en Bogotá, Barranquilla y La Guajira, en medio de cuestionamientos por su patrimonio y escándalos recientes

La congresista Martha Peralta enfrenta

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

El hombre de confianza de Hernán Giraldo Serna, alias “el Taladro” o “el Señor de la Sierra”, fue capturado en la localidad de Kennedy

Captura en Bogotá: así cayó

Cierre en la calle 100 con Suba por caída de cables sobre la vía: hay cuatro estaciones de Transmilenio sin servicio

Transmilenio también informó que la flota de buses que circula por la avenida Suba están sin paso

Cierre en la calle 100
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Captura en Bogotá: así cayó

Captura en Bogotá: así cayó en una estación de Transmilenio ‘Morrocoyo’, el señalado cabecilla de pertenecer a las AUC bajo órdenes de Hernán Giraldo

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Maldy apuesta por un álbum

Maldy apuesta por un álbum solo con mujeres y promete una nueva colaboración con Karol G

Yeferson Cossio reveló que su ex le habría hecho bujería con un objeto que encontró en su casa: “Lo tiraba y volvía a aparecer”

Oswaldo, de Los Montañeros, fue hospitalizado: “Estoy débil”

Ella es la hermana gemela de una exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que es una de las favoritas en ‘Miss Universe Colombia’

Así fue la respuesta de Karina García a quienes la llamaron “perra” y “Kanina”: “¿Quiere que le ladre?"

Deportes

Nairo Quintana fue la sensación

Nairo Quintana fue la sensación durante la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: firmó autógrafos y se tomó fotos

Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 2 de la Bundesliga 2025-2026

Carlos Antonio Vélez reveló por qué Jhon Jáder Durán estaría furioso con el técnico de la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul