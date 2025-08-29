Colombia

Corte Suprema cita a Iván Cepeda como testigo clave en caso de consulta popular

El senador del Pacto Histórico declarará sobre presuntas irregularidades en la votación que archivó la iniciativa impulsada por el Gobierno Petro, en medio de la investigación contra Efraín Cepeda

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El legislador será interrogado por
El legislador será interrogado por el magistrado César Reyes en el proceso que indaga posibles inconsistencias durante la plenaria que rechazó la consulta popular tras el fracaso de la reforma laboral - crédito Luisa González / Reuters

La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso en la investigación sobre la votación de la consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, con la citación como testigo al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.

La diligencia, programada para el viernes 29 de agosto a las 8:30 a. m., se enmarca en la indagación que lidera el magistrado César Reyes contra el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, por presuntas irregularidades durante la plenaria del 14 de mayo, en la que se archivó la polémica iniciativa.

La citación de Iván Cepeda representa la primera prueba formal que recaba el despacho del magistrado Reyes en el proceso abierto hace un mes por la Sala de Instrucción.

La investigación se originó tras la recepción de una denuncia que alertaba sobre supuestas inconsistencias en la sesión en la que se debatió la consulta popular, convocada después de que el Congreso rechazara la reforma laboral.

Según información obtenida por Semana, el congresista del Pacto Histórico declarará en calidad de testigo central respecto a la presunta manipulación de la votación.

El expresidente del Senado asegura
El expresidente del Senado asegura que presentará pruebas materiales ante la Corte Suprema para demostrar la legalidad de la sesión cuestionada, mientras avanza la indagación sobre la polémica votación - crédito Corte Suprema de Justicia

En respuesta a la apertura de la investigación preliminar, Efraín Cepeda defendió la transparencia del proceso legislativo.

El ex presidente del Senado afirmó que : “Transparencia absoluta en el Senado. Estoy preparado para presentar ante la Corte Suprema videos, audios y documentos que demuestran la verdad sobre la plenaria, respaldando la actuación impecable de la Mesa Directiva y del secretario general, nuestro notario”.

Esta declaración subraya la disposición de Cepeda a aportar pruebas materiales que respalden la legalidad de la sesión cuestionada.

Durante la plenaria del Senado del 14 de mayo, la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Gustavo Petro fue rechazada con 47 votos a favor y 49 en contra, lo que determinó el archivo de la iniciativa.

Este resultado marcó un punto de inflexión en el debate político, ya que la consulta buscaba ser un mecanismo alternativo tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso.

El propio Efraín Cepeda reiteró su postura frente a las acusaciones.

¡No permitiremos que la mentira prevalezca! Elevamos la solicitud de investigar a quienes no solo obstaculizaron la labor del secretario general, sino que intentaron sustraer documentos oficiales. Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia y los colombianos tengan claro qué sucedió en esa sesión del Congreso”.

Con estas palabras, el ex presidente del Congreso enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos y de identificar posibles intentos de entorpecer el trabajo legislativo.

Semanas después de la sesión investigada, el Congreso volvió a votar una nueva propuesta de consulta popular, que también fue rechazada.

Posteriormente, el presidente Petro emitió un decreto para convocar el mecanismo, aunque finalmente lo derogó tras la aprobación de la reforma laboral.

