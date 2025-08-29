Álvaro Uribe reveló que se negó a reunirse con Gustavo Petro tras el atentando contra Miguel Uribe Turbay: “Todo fue inútil”

Álvaro Uribe Vélez reveló que un ministro del gobierno de Gustavo Petro intentó gestionarle una reunión con el presidente tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, pero su negativa fue rotunda - crédito Colprensa

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez afirmó que rechazó una reunión con el presidente Gustavo Petro a pocos días del atentado que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, y alertó sobre la escalada de peligros hacia su familia.

Según Uribe, “a los dos días del atentado fatal contra Miguel Uribe, un ministro de Petro buscó al senador Honorio Enríquez para que me propusiera una reunión con el presidente. Le dije que no, que había hecho varias y que todo fue inútil”.

El senador agregó que al día siguiente los mismos funcionarios insistieron en la reunión con el argumento de evitar nuevas matanzas, pero su respuesta fue nuevamente negativa.

“Mi negativa fue rotunda”, indicó Uribe en su publicación en redes sociales.

Uribe también aseguró que “varias personas me expresaron que el ministro sentía temor por las mañas de Petro. Esto lo transmití a algunos interlocutores, quienes me pidieron no publicarlo porque seguramente el ministro lo negaría”.

Trino de Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de X en el que relata su negativa a reunirse con el presidente Petro tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Álvaro Uribe/X

En este contexto, Uribe vinculó directamente a Gustavo Petro con los ataques verbales contra su familia.

“Los trinos de Petro contra Miguel Uribe y su familia son una instigación para que lo asesinaran. Por eso se inventan teorías que distraen sobre los autores intelectuales”, sostuvo.

El expresidente enfatizó que la lucha para derrotar a quienes considera responsables de la violencia debe intensificarse, asegurando que la seguridad de su familia y allegados sigue siendo una prioridad.

La incertidumbre sobre la autoría intelectual del asesinato persiste, mientras su padre, Miguel Uribe Londoño, rechaza categóricamente las hipótesis que han circulado en el escenario político colombiano desde el atentado perpetrado en Bogotá el 7 de junio de 2025, que derivó en la muerte del senador el 11 de agosto.

Las primeras pesquisas apuntaron a la Segunda Marquetalia como posible responsable, aunque Petro sugirió la implicación de esmeralderos, generando debate en la esfera política y minera.

Uribe Londoño ha expresado que la investigación avanza: “Todavía no se sabe. Pero la investigación va bien, se está haciendo una buena investigación. Vamos bien con ella”.

El precandidato presidencial también desmintió las versiones impulsadas por Petro sobre represalias en el Bronx o implicación de sectores esmeralderos: “Sí, eso no es verdad. Eso estaba muy bien planeado. Eso hubiera pasado allí o en otra parte”.

Sobre la Segunda Marquetalia, sostuvo: “La Segunda Marquetalia no existe… él trabajaba para el que le pagara. Pero eso no es una organización”.

Además de las disputas políticas, el caso evidencia la tensión que enfrentan las investigaciones en un contexto polarizado.

Mientras las autoridades intentan esclarecer la autoría intelectual del magnicidio, la familia de Miguel Uribe Turbay sigue lidiando con la pérdida y el impacto mediático, añadiendo complejidad a la posición de Uribe Londoño como precandidato presidencial, que busca equilibrar su estrategia política con la memoria de su hijo.