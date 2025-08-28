Colombia

Un árbitro argentino dirigirá el partido Colombia vs. Bolivia en las Eliminatorias 2025

El partido definirá la clasificación de la tricolor al Mundial y se jugará el 4 de septiembre en Barranquilla, con el apoyo del VAR y expectativas altas por la convocatoria de la selección nacional

Por Dahana Ospina

Guardar
La selección Colombia jugara contra
La selección Colombia jugara contra Bolivia el jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. - crédito Conmebol

El partido entre la Selección Colombia y Bolivia por las Eliminatorias al Mundial 2026 tendrá arbitraje argentino, una decisión que eleva el interés de cara a un duelo clave para el equipo nacional. La Conmebol designó a Darío Herrera como árbitro principal del encuentro, que se disputará el 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Herrera, de 40 años y amplia experiencia internacional, estará acompañado en el sistema de videoarbitraje (VAR) por su compatriota Héctor Paletta. Ambos cuentan con trayectoria en el fútbol sudamericano y ya han estado en partidos definitivos de la clasificatoria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La importancia de este Colombia-Bolivia es máxima. El equipo local puede asegurar su regreso a un Mundial ganando en Barranquilla, ya que los 25 puntos lo dejarían sin depender de otros resultados. Estadísticas históricas muestran que Colombia ha ganado sus últimos siete partidos como local frente a Bolivia por Eliminatorias, sin permitir goles en casa desde 1997.

Estadísticas históricas muestran que Colombia
Estadísticas históricas muestran que Colombia ha ganado sus últimos siete partidos como local frente a Bolivia por Eliminatorias. - crédito FCF

Esta fecha marcará también la penúltima jornada de la fase clasificatoria sudamericana. Los bolivianos, ubicados en la octava posición, necesitan sumar al menos un punto para mantener opciones reales de repechaje.

La trayectoria arbitral de Herrera y antecedentes recientes

Darío Herrera ha dirigido siete partidos en la actual Eliminatoria sudamericana y será la tercera vez que imparta justicia en un encuentro de la selección colombiana. Lo hizo previamente en el empate ante Chile y en la victoria frente a Paraguay. Su presencia suele estar asociada a partidos de alto voltaje y relevancia.

Darío Herrera, designado para dirigir
Darío Herrera, designado para dirigir el Colombia vs. Bolivia en las Eliminatorias 2025. - crédito AFP

El sistema de VAR, responsabilidad de Héctor Paletta, tiene por objetivo garantizar la transparencia y corregir errores en jugadas polémicas, reafirmando la importancia que le otorga la organización a este compromiso.

Convocatoria de Colombia y bajas por suspensión

La convocatoria oficial de la Selección Colombia para estos partidos se presume que se dará a conocer este jueves. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que el equipo ya tiene agendados amistosos adicionales y que el objetivo es llegar clasificado a la Copa del Mundo.

Para el duelo con Bolivia, el técnico Néstor Lorenzo no podrá contar con Daniel Muñoz ni Kevin Castaño, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Entre las opciones para el lateral derecho figuran Santiago Arias y Andrés Román, mientras que en el mediocampo nacional surgen alternativas como Juan Camilo Portilla, Jorman Campuzano y Jorge Carrascal.

Figuras del encuentro

Luis Díaz, actual máximo goleador colombiano en las Eliminatorias con siete tantos y jugador del Bayern Múnich, se perfila como la referencia ofensiva de la selección. “Es un partido súper importante para todos los compañeros. Sabemos lo que nos estamos jugando: es un partido crucial y estamos a nada de clasificar al Mundial. Para algunos, sería el primero, así que voy a dar el máximo”, dijo Díaz en los canales oficiales de la FCF.

Del lado de Bolivia, Miguel Terceros se presenta como el jugador más desequilibrante, con tres goles en el actual ciclo clasificatorio, incluido el tanto del triunfo ante Colombia en el anterior enfrentamiento.

Luis Díaz se perfila como
Luis Díaz se perfila como la referencia ofensiva de la selección. - crédito Reuters/Luisa González

Así llegan los equipos

Colombia acumula 22 puntos, tras empatar sus últimas tres salidas frente a Paraguay, Perú y Argentina. El equipo mantiene la expectativa de recuperar solidez ahora como local, con figuras como Richard Ríos y el lateral Daniel Muñoz (quien será baja), ambos en buen momento.

Bolivia se ubica octava, con una racha de un triunfo en los últimos cinco compromisos, aunque logró una valiosa victoria por 2-0 contra Chile en la jornada anterior.

Próximos partidos y contexto de la fecha

Colombia cerrará las Eliminatorias enfrentando a Venezuela como visitante el 9 de septiembre en Maturín, un viaje preparado con todos los protocolos habituales. La logística incluye vuelo charter y rápida vuelta al país tras el partido.

Además, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que después de la Eliminatoria jugará cuatro partidos amistosos: contra México en Dallas, Canadá en Nueva Jersey, Nueva Zelanda y una selección africana por definir. La tricolor solo ha jugado una vez contra Nueva Zelanda, con victoria 3-1 en 2003.

Fecha, hora y transmisión

El Colombia vs. Bolivia se disputará el jueves 4 de septiembre, desde las 18:30 (hora local), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Temas Relacionados

Eliminatorias Mundial 2025Selección ColombiaDarío HerreraEstadio Metropolitano BarranquillaConvocatoria selección colombiaColombia vs. BoliviaColombia-Noticias

Más Noticias

Clima en Colombia: temperatura y probabilidad de lluvia para Cartagena de Indias este 28 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Colombia: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Medellín

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

Adiós a la incertidumbre, conoce

Pronóstico del clima en Cali este jueves: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Cali

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 28 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Bogotá: temperatura y

Clima en Barranquilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: cuál será
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias