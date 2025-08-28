Colombia

Sus compañeros de trabajo lo secuestraron, lo torturaron y llamaron a su madre para extorsionarla: “Si no paga, lo matamos”

La intervención de las autoridades fue indispensable para rescatar a la víctima

Jenny Alejandra Bustos Granados

Jenny Alejandra Bustos Granados

Las autoridades lograron dar con
Las autoridades lograron dar con el paradero de la víctima - crédito Andina

Durante la jornada del 28 de agosto de 2025 se dio a conocer el caso de un joven de 23 años que trabajaba como empleado de un call center de inversiones en criptomonedas en Medellín y fue secuestrado y torturado por sus propios compañeros de trabajo, que exigieron a la familia el pago de $15 millones para su liberación.

El rapto se llevó a cabo en el barrio San Diego el 18 de agosto de 2025, en el momento en el que la víctima fue retenida dentro del establecimiento comercial donde trabajaba con los agresores, que eran sus compañeros de trabajo y lo acusaron de apropiarse de dinero de la empresa, asegurando que debía pagar una millonaria suma.

Durante las horas que el joven pasó en cautiverio, los secuestradores se comunicaron en repetidas oportunidades con la madre de la víctima, no solo para exigirle el dinero, sino para que escuchara los gritos de su hijo, debido a que lo sometieron a golpizas y torturas como método de presión psicológica sobre la familia y así obtener el dinero solicitado, de acuerdo con el reporte del medio local Alerta Paisa.

Los criminales llamaron a la
Los criminales llamaron a la madre de la víctima - crédito Colprensa

Afortunadamente, los familiares denunciaron, lo que desató un operativo con la intervención del Gaula de la Policía que fue determinante para la liberación del joven. Después de recibir el desesperado reporte de los familiares de la víctima, los agentes ubicaron el lugar de cautiverio y liberar a la víctima.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven fue rescatado 10 horas después del inicio del secuestro. En el mismo procedimiento, los uniformados capturaron en flagrancia a los cuatro presuntos responsables, que permanecían en el sitio junto al joven, sometiéndolo a todo tipo de malos tratos.

Los detenidos fueron identificados como Christian Hernández Lerma, José Fernando Buriticá Cuero, Jaime de Jesús Bedoya y Jimmy Ibarra Núñez, que ahora enfrentan cargos por el delito de secuestro extorsivo agravado, según la imputación de la Fiscalía General de la Nación.

En medio del operativo, las autoridades incautaron 29 procesadores CPU, 48 monitores, 6 teléfonos móviles, un arma traumática y el sistema de videovigilancia del inmueble, elementos que formaban parte del entorno tecnológico del call center donde se perpetró el delito y que quedaron en manos de los agentes, como parte de las pruebas de lo ocurrido al interior de este lugar.

Cabe mencionar que, pese a la gravedad de los hechos y de las pruebas recolectadas por los investigadores, los acusados rechazaron los cargos presentados por la Fiscalía especializada de Medellín. Así que el proceso en su contra continúa y los familiares están a la espera de que se dicte condena en contra de los responsables.

Captura de fleteros

El 27 de agosto de 2025, la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación reportó que una banda dedicada al fleteo y tráfico de estupefacientes fue desarticulada tras un año y medio de investigaciones en las que las autoridades se encargaron de identificar a los criminales y dar con su paradero.

Los criminales quedaron en poder
Los criminales quedaron en poder de las autoridades tras robar millonarias sumas de dinero - crédito Colprensa

A los criminales se les señala de cometer, por lo menos, 17 casos de fleteo, en los que ejercían violencia física y psicológica en contra de sus víctimas, después de que los identificaran y los persiguieran en sus motocicletas para abordarlos y obligarlos a entregar el dinero y sus joyas.

Los cifras que los criminales se llevaban en cada uno de los hurtos varían entre los $2 y $70 millones, por lo que la banda generaba rentas criminales cercanas a los $600 millones, cifra que podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

