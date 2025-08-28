Colombia

Motociclistas protagonizaron disturbios por operativo de las autoridades de tránsito en Bogotá: 12 personas fueron capturadas y 24 motocicletas fueron desmovilizadas

Siete de los capturados tenían antecedentes judiciales por delitos que abarcan desde violencia contra servidor público hasta hurto, lesiones personales, entre otros delitos

Por Francy Agudelo

Manifestación de moteros en Bogotá
Manifestación de moteros en Bogotá - crédito @BogotaTransito/X

Doce personas fueron detenidas en el barrio Ricaurte, localidad de Los Mártires, en Bogotá, tras intentar impedir que agentes de la Policía Nacional inmovilizaran una motocicleta utilizada para transporte informal.

La intervención policial, llevada a cabo por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, se vio obstaculizada cuando un grupo de motociclistas recurrió a la fuerza para frenar el procedimiento, lo que obligó a los agentes a responder y restablecer el control de la situación.

Durante el operativo, además de los arrestos por presunta obstrucción a la función pública, se expidieron 29 comparendos y se realizaron 24 inmovilizaciones por diversas infracciones al Código Nacional de Tránsito.

Posteriormente, se determinó que siete de los capturados tenían antecedentes judiciales por delitos que abarcan desde violencia contra servidor público hasta hurto, lesiones personales, entre otras faltas.

El coronel Alvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Apoyo Especializado - crédito Mebog

El coronel Alvaro Mora Rodríguez, comandante operativo de Apoyo Especializado, así lo comentó: “Una vez fueron identificadas las personas capturadas, se logró evidenciar que siete de estas presentan anotaciones judiciales por delitos como: violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad mercaria y amenazas”.

En imágenes de video que circularon por las redes sociales, se ve como algunos conductores luchan mano a mano con los uniformados, evitando que se diera el decomiso de los vehículos motorizados.

Por otro lado, en uno de los videos de X, se ve como un conductor se sube a la plataforma de la grúa, y empieza a saltar sobre ella en forma de protesta, y mientras que otro hombre por un costado intenta bajar una de las motos que ya habían sido levantadas.

En imágenes de video que circularon por las redes sociales, se ve como algunos conductores luchan mano a mano con los uniformados, evitando que se diera el decomiso de los vehículos motorizados - crédito @PasaenBogota/X

Una de las imágenes cuenta con el pedido de uno de los hombres que le pide a las autoridades que no se lleven a uno de sus compañeros de oficio mientras convoca a otro grupo de motociclistas al lugar.

“Lleguen, lleguen, que se están llevando a Davincho. Agente ya, agente .. Eyy, ya, ya , ya, por favor”, dice uno de los motociclistas.

El gremio, al conocer la situación, decidió realizar bloqueos en la av. El Dorado (calle 26) a la altura de av. Cali, hacia el Aeropuerto, ocasionando graves afectaciones de movilidad en la zona.

Una de las imágenes cuenta con el pedido de uno de los hombres que le pide a las autoridades que no se lleven a uno de sus compañeros de oficio mientras convoca a otro grupo de motociclistas al lugar - crédito redes sociales/X

Bogotá ejecutó 8.456 operativos contra el mal parqueo durante el primer semestre de 2025, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Estas acciones permitieron sancionar a 33.666 conductores con una multa de $604.100 por estacionar en lugares prohibidos.

La estrategia de control incluyó la apertura de 5.503 investigaciones y la suspensión de 232 licencias de conducción por reincidencia en infracciones relacionadas con el mal parqueo, de acuerdo con la normativa vigente. Quienes acumulan dos o más infracciones en seis meses pueden perder el permiso de conducir por medio año, y en caso de reincidir, la sanción se extiende a un año.

Entre enero y junio, la SDM priorizó las zonas con mayor afectación. Kennedy registró 1.781 operativos, seguida de Santa Fe con 993 y Chapinero con 845 intervenciones, debido a la alta concentración de vehículos mal estacionados.

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de Bogotá, operativos para recuperar andenes ocupados por motocicletas y vehículos motorizados - crédito Secretaría de Movilidad

Además de las sanciones, la SDM realizó 292 jornadas pedagógicas lideradas por el equipo de Cultura para la Movilidad, sensibilizando a 27.746 ciudadanos sobre los riesgos y consecuencias del mal parqueo.

Durante estas actividades, se abordaron 21.252 vehículos y 11.143 fueron retirados voluntariamente, lo que representa un 52 % de respuesta positiva.

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó la importancia de identificar puntos y horarios críticos para evitar que el mal parqueo afecte los tiempos de viaje y la seguridad de ciclistas y peatones: “Estacionar en lugares prohibidos no es solo una infracción: es una conducta que pone en riesgo la movilidad, la seguridad y hasta el bienestar de toda la ciudad”.

