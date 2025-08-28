Margarita Rosa de Francisco ya reveló su apoyo presidencial a “la primera mujer progresista presidenta”

Imagen compartida por la misma Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf / X

Margarita Rosa de Francisco expresó su apoyo incondicional con la precandidata del Pacto Histórico Carolina Corcho.

La actriz y presentadora resaltó el objetivo de lograr que una mujer progresista llegue a la presidencia por primera vez en el país.

Agradeció a Carolina Corcho por la invitación a escribir el prólogo de su libro y destacó que la campaña de Corcho contará con el respaldo colectivo, al incentivar la compra del libro en librerías.

Señaló: “Firmes para competir en franca lid con los precandidatos del Pacto Histórico el 26 de octubre. Vamos por la primera mujer progresista presidenta. Gracias, @carolinacorcho, por invitarme a escribir el prólogo de tu libro. Tu prominente campaña la financiaremos entre todos, adquiriéndolo en las librerías“.

Margarita Rosa de Francisco respalda a Adriana Lucía tras amenazas

El reciente respaldo público de Margarita Rosa de Francisco a Adriana Lucía ha puesto en primer plano la vulnerabilidad de los artistas colombianos que asumen un papel activo en la defensa de causas sociales.

La actriz, reconocida por su influencia en la cultura nacional y su constante atención a los acontecimientos del país, utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y solidaridad tras conocerse las amenazas dirigidas contra la cantante y su entorno familiar.

La situación de Adriana Lucía se hizo visible cuando la artista compartió en sus plataformas digitales que había recibido mensajes intimidantes no solo hacia ella, sino también hacia sus familiares y su restaurante.

En su publicación, la cantante manifestó: “He recibido mensajes intimidantes hacia mi familia y mi emprendimiento. Siento miedo, pero también la responsabilidad de no callar ante la injusticia”.

Este testimonio, difundido en redes sociales, buscaba llamar la atención de las autoridades y solicitar protección institucional ante el clima de hostigamiento que enfrentaba.

La reacción de la opinión pública no se hizo esperar. Tanto seguidores de Adriana Lucía como figuras del ámbito musical y actoral expresaron inquietud por la seguridad de la artista.

Entre las muestras de apoyo, destacó la intervención de Margarita Rosa de Francisco, quien, a pesar de residir en el extranjero desde hace años, mantiene una postura activa frente a los temas sociales y políticos de Colombia.

A través de sus perfiles, la actriz envió un mensaje directo: “Mi querida Adriana Lucía, desde aquí recibe todo mi apoyo y admiración. Espero que la Fiscalía haya tomado ya medidas con respecto al acoso infamante del que estás siendo víctima. Un fuerte abrazo”.

Con estas palabras, de Francisco no solo manifestó su respaldo, sino que también depositó su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la Nación.

La trayectoria de Adriana Lucía se ha caracterizado por su autenticidad en la interpretación de géneros como el porro y la cumbia, así como por su incursión en el pop, lo que le ha permitido conectar con públicos de distintas regiones del país. Sin embargo, su notoriedad no se limita al ámbito musical.

Su compromiso con la defensa de los líderes sociales y su crítica constante a la violencia la han convertido en una figura relevante del activismo cultural.

Este rol, aunque le ha otorgado reconocimiento, también la ha expuesto a riesgos personales, como lo evidencian los recientes episodios de amenazas. Su intervención también subraya la necesidad de que las instituciones judiciales asuman un papel activo en la protección de los derechos y la seguridad de quienes, desde el ámbito artístico y cultural, contribuyen a la construcción de una opinión pública crítica y plural.

La denuncia de Adriana Lucía y la conversación digital que generó han puesto en evidencia la exposición de quienes, además de su labor creativa, se comprometen con el activismo contra la violencia y la injusticia.