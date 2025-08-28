Jerónimo Uribe se burló de Gustavo Petro por decir que “no ha pedido vacaciones”: “Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos”

Gustavo Petro afirmó en cadena nacional que no ha solicitado tiempo libre desde que asumió la presidencia, lo que generó una respuesta de Jerónimo Uribe, quien defendió la ética laboral de su padre - crédito @jeronimouribe/X/Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ofreció un mensaje televisado desde la Casa de Nariño la noche del miércoles 27 de agosto, en el que abordó principalmente las dificultades actuales del sistema de salud del país.

En un momento, Petro sorprendió al mencionar que durante su mandato, que ya supera los tres años, no ha solicitado días libres ni tiempo para vacacionar. La declaración formó parte de una exposición centrada en los retos y el trabajo asumido por su administración.

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, respondió a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre no haber tomado vacaciones durante su gobierno. A través de sus redes sociales, sostuvo que su padre trabajaba el doble que el actual presidente y añadió que nunca lo vio enfermo con tos. “Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Petro se disculpó ante quienes lo escuchaban debido a la tos persistente que presentó mientras hablaba.

“Disculparán ustedes la tos, pero ya son los gajes del oficio, no he pedido vacaciones en todo lo que llevo. Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones demasiado largas, pienso yo que vienen después”, comentó el primer mandatario del país en su intervención.

El presidente de la República, Gustavo Petro, en la alocución presidencial del 27 de agosto de 2025, registró un cuadro intenso de tos - crédito Presidencia

Jerónimo Uribe utilizó su cuenta de X para responder a Gustavo Petro tras sus comentarios sobre no haberse tomado vacaciones durante su gobierno. En su mensaje, Uribe cuestionó la veracidad de la afirmación de Petro, señalando que ha tenido periodos de descanso y actividades personales, aunque no los haya presentado como vacaciones oficiales. También sugirió que, si el presidente no ha solicitado vacaciones de forma formal, ha sido deshonesto con la ciudadanía al respecto.

“No solo escribe en RRSS, se pierde fines de semana para supuestamente escribir en Manta, estar con su familia en París o recuperarse de un raspón en una rodilla. Si no ha tomado formalmente vacaciones, ha engañado a la ciudadanía como su ulterior empleador, porque “descanso” sí ha tomado”, escribió Uribe en su publicación.

Jerónimo Uribe lanzó duras críticas en contra de Gustavo Petro - crédito @jeronimoauribem

El hijo del expresidente Uribe también destacó la dedicación de su padre, el expresidente Álvaro Uribe, comparando su ritmo de trabajo con el de Gustavo Petro. Detalló las actividades diarias de Álvaro Uribe y enfatizó que nunca lo ha visto afectado físicamente, a pesar de su intenso horario.

“Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos. Madruga a las 4am, hace trabajo de campo, estudia 2 idiomas, responde centenares de mensajes diarios, recorre el país, atiende su juicio y compromisos académicos, y está pendiente de su familia”, comentó en su mensaje.

Jerónimo Uribe finalizó sus comentarios con una reflexión sobre su percepción del socialismo y sus líderes. Sostuvo que asocia la falta de iniciativa con quienes defienden este sistema y advirtió sobre los riesgos que representan los sectores más radicales. “La pereza es un atributo inmanente a los que ven el socialismo como un ideal romántico. Los peligrosos son los Narcosocialistas y Estalinistas que lo único que tienen entre ceja y ceja es la toma absoluta del poder, sin dejarse distraer”, concluyó.

Además de Jerónimo Uribe, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció frente a las declaraciones de Gustavo Petro sobre su ausencia de vacaciones. Cabal cuestionó el compromiso del mandatario y lo comparó con la gestión del expresidente Álvaro Uribe. Criticó el enfoque de los gobiernos socialistas e hizo un llamado a fortalecer la disciplina y la lucha contra la inseguridad.

María Fernanda Cabal también arremetió en contra de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

“¡Qué tal este! Pidiendo vacaciones cuando lleva tres años escribiendo en redes sociales más no gobernando. El presidente Uribe gobernó 8 años y jamás suplicó por vacaciones. Los socialistas como Petro son unos flojasos que mal gastan la plata de millones que madrugan a trabajar. Este país necesita mano firme contra el crimen, disciplina y trabajo por Colombia. 2026 cambiaremos la historia”, aseveró la congresista de oposición en su mensaje.