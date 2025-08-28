Colombia

Jerónimo Uribe se burló de Gustavo Petro por decir que “no ha pedido vacaciones”: “Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe criticó al presidente Gustavo Petro por afirmar que no ha tomado días libres, asegurando que su padre trabajaba más y nunca mostró signos de enfermedad durante su mandato

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
Gustavo Petro afirmó en cadena
Gustavo Petro afirmó en cadena nacional que no ha solicitado tiempo libre desde que asumió la presidencia, lo que generó una respuesta de Jerónimo Uribe, quien defendió la ética laboral de su padre - crédito @jeronimouribe/X/Presidencia

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ofreció un mensaje televisado desde la Casa de Nariño la noche del miércoles 27 de agosto, en el que abordó principalmente las dificultades actuales del sistema de salud del país.

En un momento, Petro sorprendió al mencionar que durante su mandato, que ya supera los tres años, no ha solicitado días libres ni tiempo para vacacionar. La declaración formó parte de una exposición centrada en los retos y el trabajo asumido por su administración.

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, respondió a las afirmaciones de Gustavo Petro sobre no haber tomado vacaciones durante su gobierno. A través de sus redes sociales, sostuvo que su padre trabajaba el doble que el actual presidente y añadió que nunca lo vio enfermo con tos. “Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos”, dijo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Petro se disculpó ante quienes lo escuchaban debido a la tos persistente que presentó mientras hablaba.

“Disculparán ustedes la tos, pero ya son los gajes del oficio, no he pedido vacaciones en todo lo que llevo. Ya los médicos me dicen que toca, pero ya habrá tiempo de unas vacaciones demasiado largas, pienso yo que vienen después”, comentó el primer mandatario del país en su intervención.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Gustavo Petro, en la alocución presidencial del 27 de agosto de 2025, registró un cuadro intenso de tos - crédito Presidencia

Jerónimo Uribe utilizó su cuenta de X para responder a Gustavo Petro tras sus comentarios sobre no haberse tomado vacaciones durante su gobierno. En su mensaje, Uribe cuestionó la veracidad de la afirmación de Petro, señalando que ha tenido periodos de descanso y actividades personales, aunque no los haya presentado como vacaciones oficiales. También sugirió que, si el presidente no ha solicitado vacaciones de forma formal, ha sido deshonesto con la ciudadanía al respecto.

“No solo escribe en RRSS, se pierde fines de semana para supuestamente escribir en Manta, estar con su familia en París o recuperarse de un raspón en una rodilla. Si no ha tomado formalmente vacaciones, ha engañado a la ciudadanía como su ulterior empleador, porque “descanso” sí ha tomado”, escribió Uribe en su publicación.

Jerónimo Uribe lanzó duras críticas
Jerónimo Uribe lanzó duras críticas en contra de Gustavo Petro - crédito @jeronimoauribem

El hijo del expresidente Uribe también destacó la dedicación de su padre, el expresidente Álvaro Uribe, comparando su ritmo de trabajo con el de Gustavo Petro. Detalló las actividades diarias de Álvaro Uribe y enfatizó que nunca lo ha visto afectado físicamente, a pesar de su intenso horario.

“Álvaro Uribe trabaja el doble que Petro, no lo veo con tos. Madruga a las 4am, hace trabajo de campo, estudia 2 idiomas, responde centenares de mensajes diarios, recorre el país, atiende su juicio y compromisos académicos, y está pendiente de su familia”, comentó en su mensaje.

Jerónimo Uribe finalizó sus comentarios con una reflexión sobre su percepción del socialismo y sus líderes. Sostuvo que asocia la falta de iniciativa con quienes defienden este sistema y advirtió sobre los riesgos que representan los sectores más radicales. “La pereza es un atributo inmanente a los que ven el socialismo como un ideal romántico. Los peligrosos son los Narcosocialistas y Estalinistas que lo único que tienen entre ceja y ceja es la toma absoluta del poder, sin dejarse distraer”, concluyó.

Además de Jerónimo Uribe, la senadora María Fernanda Cabal se pronunció frente a las declaraciones de Gustavo Petro sobre su ausencia de vacaciones. Cabal cuestionó el compromiso del mandatario y lo comparó con la gestión del expresidente Álvaro Uribe. Criticó el enfoque de los gobiernos socialistas e hizo un llamado a fortalecer la disciplina y la lucha contra la inseguridad.

María Fernanda Cabal también arremetió
María Fernanda Cabal también arremetió en contra de Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal

“¡Qué tal este! Pidiendo vacaciones cuando lleva tres años escribiendo en redes sociales más no gobernando. El presidente Uribe gobernó 8 años y jamás suplicó por vacaciones. Los socialistas como Petro son unos flojasos que mal gastan la plata de millones que madrugan a trabajar. Este país necesita mano firme contra el crimen, disciplina y trabajo por Colombia. 2026 cambiaremos la historia”, aseveró la congresista de oposición en su mensaje.

Temas Relacionados

Jerónimo UribeGustavo PetroVacaciones Gustavo PetroÁlvaro UribeHijo Álvaro UribeColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario fases lunares 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Colombia

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos del país

Calendario fases lunares 2025: cómo

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

El comentarista deportivo se refirió a los problemas de camerino en la selección Colombia, y reveló que uno de los jugadores molestos sería el delantero de Fenerbahçe

Carlos Antonio Vélez explicó el

Gobierno descartó que aumento del IVA de la reforma tributaria vaya a afectar la canasta familiar: “Ningún alimento va a ser gravado”

El Ministerio de Hacienda aseguró que la nueva reforma tributaria no incluirá impuestos sobre productos básicos, en medio de un debate nacional por el proyecto que busca recaudar $26,3 billones para estabilizar las finanzas públicas

Gobierno descartó que aumento del

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

La exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se enfrentó a los comentarios ofensivos con una actitud divertida, que generó aún más reacciones en las redes sociales

A Karina García la atacaron

Resultados Sinuano Día y Noche jueves 28 de agosto de 2025; todos los números ganadores

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados Sinuano Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Tito Borracho’, el

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

ENTRETENIMIENTO

A Karina García la atacaron

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

La Toxi Costeña denunció ataques a sus hijos en redes sociales: “Me duele en el alma verlos en medio de esto”

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, reveló qué pasó con su dinero tras sanción por incumplimiento de Omega

Estas son las canciones que sonarán en El Campín para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Deportes

Carlos Antonio Vélez explicó el

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul

Hinchas del América de Cali confrontaron a la gerente del equipo durante partido de la Liga Femenina: “Se nos ríen en la cara”

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”