Gustavo Bolívar desmintió que esté pensando en renunciar a su precandidatura a la Presidencia de la República para unirse a la de Iván Cepeda: “Buscan desanimar”

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social, que hace parte del grupo de nueve aspirantes del Pacto Histórico, le salió al paso de versiones periodísticas que, según él, buscan desincentivar el apoyo de sus seguidores de cara a la consulta interna

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Gustavo Bolívar dejó en claro
Gustavo Bolívar dejó en claro que no renunciará a su aspiración presidencial y que por ello hará parte de la consulta del Pacto Histórico - crédito Colprensa

Frente a las informaciones que hablaban sobre la renuncia de Gustavo Bolívar a su precandidatura a la Presidencia de la República, el exsenador, exaspirante a la Alcaldía de Bogotá y exdirector de Prosperidad Social (DPS) salió a desmentir tales versiones. Y dejó en claro que irá hasta la contienda del 26 de octubre del 2025, en la que buscará la nominación de la coalición de Gobierno para la consulta del frente amplio.

La respuesta de Bolívar se dio tras una publicación de La Silla Vacía, que indicó que el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro estaría contemplando unirse a la aspiración del senador Iván Cepeda Castro, que también hace parte del proceso de escogencia abierto por el Pacto, con miembros de la colectividad y otros que llegaron a buscar la candidatura, como el imputado exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Con este mensaje, el precandidato
Con este mensaje, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar respondió a publicación sobre una posible renuncia a su precandidatura presidencial - crédito @GustavoBolivar/X

“Esto es falso. Buscan desanimar a los simpatizantes de mi campaña que cada día son más. Si lo hubiera pensado no estaría recorriendo 20 municipios por semana. Celebro la llegada de Iván Cepeda y me parece un gran candidato, pero jamás he contemplado esta idea. Favor RT”, indicó Bolívar en su cuenta de X, con lo que le salió al paso a lo expresado en la publicación que utilizó para salir a aclarar su situación.

Y es que, según se indicó en el citado medio de comunicación, la alianza entre Bolívar y Cepeda tendría un único: frenar el avance de Quintero al interior del Pacto y lo que sería, según lo que se expresó en el portal la amenaza de que el exmandatario local llegue a la definición del candidato de los sectores de izquierda, en marzo de 2026. Una afirmación que descalificó de tajo Bolívar, que ratificó que seguirá en el proceso.

“Mentira. Nunca he dicho eso. Menos encabezando encuestas”, dijo en otra de las publicaciones en las plataformas digitales, en la que se desmarcó de lo expresado por el medio. “La Silla lo supo por dos fuentes de su campaña y un congresista, cercano a Bolívar, que lo escuchó en una reciente reunión privada. Dentro del equipo de Cepeda también conocen de esa posibilidad, según una fuente que pidió la reserva", dijo el portal.

En desarrollo...

