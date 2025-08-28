Colombia

Ganadores de la Lotería de Meta del 27 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería del Meta y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Meta es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

Para todos aquellos que jugaron en la Lotería del Meta y quieren conocer cuál fue el premio que les tocó, aquí están los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 27 de agosto de 2025.

Combinación ganadora: 1288.

Serie: 147.

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

La Lotería del Meta únicamente celebra un juego semanal, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de mil 800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones, lo que da un total de 7 mil 200 millones de pesos en premios.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del MetaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Pico y placa en Cartagena hoy 28 de agosto de 2025, así regirá la medida

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy jueves

Pico y placa en Cartagena

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Villavicencio este jueves

Cuáles son los automóviles que no transitan este jueves, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: Así regirá

Paloma Valencia oficializa su precandidatura presidencial y afirma que su etapa en Congreso “ha terminado”

La senadora con su campaña “Colombia Power”, presentó los ejes de su programa y aseguró que aspira a convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia

Paloma Valencia oficializa su precandidatura

Pico y Placa: qué autos descansan en Cali este jueves 28 de agosto

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: qué autos

Resultados Chontico Día y Noche de este 27 de agosto 2025, sorteo 6266

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Chontico Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias