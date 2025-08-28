Dólar en Colombia baja de precio y da buenas noticias: así se compra y vende el 28 de agosto en las casas de cambio

El dólar registró una cotización mínima de $4.010,50 en la jornada del 28 de agosto - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El dólar estadounidense cerró la jornada del 28 de agosto de 2025 en Colombia en un promedio de $4.019,15, lo que representó una caída de $32,82 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $ 4.051,97. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD996 millones en 1.457 transacciones, con un precio de apertura de $4.022,00, un máximo de $4.032,32 y un mínimo de $4.010,50.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,59%, pero desde hace un año aún acumula una bajada del 4,94%.

Respecto de días pasados, puso punto final a dos jornadas de racha positiva. La cifra de la volatilidad fue notoriamente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo previsible últimamente.

El dólar en Colombia se cotiza cerca de la línea de los $4.000 desde hace un año - crédito Lee Jae-Won/Reuters

Crecimiento del PIB en EE. UU.

Dicho movimiento se dio luego de que, en el entorno internacional, la segunda estimación del PIB en EE.UU. superó el registro de la primera lectura. En particular, la economía estadounidense creció 3,3% trimestral anualizado (SAAR, por sus siglas en inglés), frente a un crecimiento de 3,0% SAAR en la primera estimación. Este resultado obedeció a una mayor aceleración del consumo y una revisión al alza de la inversión.

Recompra de deuda colombiana

En el ámbito local, seis bancos internacionales (BBVA, Santander, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y JP Morgan) manifestaron interés en hacer parte de una operación de recompra de bonos de deuda colombiana. La oferta estará vigente entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre, como parte de la estrategia de financiamiento del Ministerio de Hacienda, bajo la cual se suscribe un contrato de total return swap (TRS) para estas operaciones. Ante esto, el peso colombiano lideró las ganancias regionales.

Dólar en casas de cambio

Aunque bajó de precio de manera considerable en el inicio de 2025, el valor del dólar sigue alto en el mercado regulado, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, se compre y se venda, en la mayoría, cerca o por encima de los $4.000. Exactamente, el precio promedio de compra a nivel nacional el 28 de agosto de 2025 fue de $3.890,83, mientras que el de venta resultó de $4.013,33.

Así fue el comportamiento del dólar en Colombia en los primeros seis meses de este año - crédito Jovani Pérez/Infobae

Lo hacen de la siguiente manera:

Nutifinanzas: compra: $3.820. Venta: $3.970.

Money Max: compra: $3.820. Venta: $3.970.

Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $3.980.

Smart Exchange: compra: $3.970. Venta: $3.990.

Cambios Vancouver: compra: $3.960. Venta: $4.000.

Cambios Kapital: compra: $3.960. Venta: $4.000.

Latin Cambios: compra: $3.960. Venta: $4.010.

El Cóndor: compra: $3.920. Venta: $4.020.

Alliance Trade: compra: $3.900. Venta: $4.050.

Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.920. Venta: $4.080.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.940 para compra y en $4.020 para venta. Exactamente estuvo así:

Bogotá D.C.: compra: $3.960. Venta: $4.040.

Medellín: compra: $3.820. Venta: $4.010.

Cali: compra: $3.920. Venta; $4.080.

Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.

Cúcuta: compra: $4.270. Venta: $3.970.

Pereira: compra: $3.730. Venta: $ 3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambios se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en mercado regulado y mercado cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediaros, los bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se tranzan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.