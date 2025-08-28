Colombia

Colombia se dispara en el mapa aéreo: ya es el segundo destino más fuerte de Latinoamérica

El crecimiento en vuelos y pasajeros impulsa la economía y la imagen del país. El reto pendiente es fortalecer la conectividad interna para un desarrollo más equilibrado

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
Colombia consolida su posición como
Colombia consolida su posición como hub aéreo en América Latina con nuevas rutas y aumento de pasajeros - crédito Europa Press

En los últimos meses, Colombia consolidó un lugar clave en el mapa de la conectividad aérea de América Latina. Nuevas rutas, más aerolíneas y un aumento en la movilidad de pasajeros reflejan un momento de expansión que, a pesar de algunos retos en el mercado interno, confirma la importancia estratégica del país como puente entre continentes.

Uno de los indicadores más recientes proviene de ProColombia, entidad que reportó un crecimiento del 3,6% en las reservas internacionales hacia el país entre agosto de 2025 y enero de 2026. En total, se contabilizan 532.374 reservas, lo que convierte a Colombia en el segundo destino de mayor volumen en la región, solo superado por México, que alcanzó cerca de 2,1 millones. Según la entidad, Estados Unidos, España y México concentran más del 42% de esos registros, con Bogotá, Medellín y Cartagena como principales receptores de los vuelos, ciudades que juntas reúnen el 92% de las reservas. La mayoría de ellas corresponden a viajes de ocio y vacaciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El país registra un crecimiento
El país registra un crecimiento del 3,6% en reservas internacionales y se posiciona como el segundo destino de la región - crédito Colprensa

Ese interés se reflejó también en el incremento de frecuencias internacionales. En julio de 2025, se contabilizaron 1.607 vuelos semanales con destino u origen en Colombia, un 12,5% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). “Este dinamismo en la conectividad aérea se presenta conforme al crecimiento en el tráfico de viajeros”, aseguró el gremio, que detalló que entre enero y julio se movilizaron 32,6 millones de pasajeros, de los cuales 14,2 millones correspondieron al tráfico internacional, un 8% más que en 2024.

Hoy son 27 aerolíneas las que enlazan al país con 28 naciones y 52 ciudades alrededor del mundo. Esa red permitió ampliar la llegada de turistas a destinos no tradicionales y abrir nuevas oportunidades para la inversión. Entre febrero y julio de 2025, por ejemplo, se estrenaron rutas que conectan a Bogotá con Brasilia, Córdoba, Dallas y Tampa; a Cartagena con Ciudad de México; a Medellín con Fort Lauderdale, y a Cali con la capital mexicana. nhvchnhjvj

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, señaló que la llegada de más visitantes plantea un reto para seguir ampliando la red aérea: “En respuesta al crecimiento en la llegada de visitantes extranjeros al país, Colombia reafirma su compromiso de seguir ampliando su red aérea internacional, consolidando así su papel estratégico de conexión en América Latina”.

Bogotá, Medellín y Cartagena reciben
Bogotá, Medellín y Cartagena reciben el 92% de los vuelos internacionales al país - crédito Aeronáutica Civil

No obstante, el panorama no es del todo homogéneo. Mientras el tráfico internacional se acelera, el doméstico registra un retroceso del 2%. En lo corrido del año se movilizaron 18,4 millones de pasajeros dentro del país, una cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior. La situación encendió alertas en el sector, que pide más esfuerzos para dinamizar la conectividad regional. “Es por eso que se hace indispensable trabajar en estrategias que fortalezcan la conectividad aérea interna, con las diferentes regiones del país, que se promueva no solo el turismo en destinos tradicionales, sino también en aquellos de vocación turística, lo cual es un factor clave para impulsar el desarrollo económico local”, señaló Cortés Calle.

Pese a esa leve caída en el mercado doméstico, la tendencia internacional marca el rumbo. Las proyecciones muestran que Colombia continuará atrayendo a viajeros principalmente desde Estados Unidos, España y México, los tres países que lideran la demanda de tiquetes hacia destinos nacionales. En total, el flujo hacia Colombia y otros competidores regionales como Perú, Chile y Costa Rica superó los 3,5 millones de reservas en el último ciclo, con apenas una disminución marginal del 1,4%.

Nuevas rutas internacionales impulsan la
Nuevas rutas internacionales impulsan la llegada de turistas a destinos no tradicionales en Colombia - crédito Piamonte Turismo

El balance general es positivo puesto que, la conectividad aérea no solo impulsa el turismo, también estimula sectores asociados como la hotelería, el comercio y la inversión extranjera. Colombia, que hoy suma casi 6.000 frecuencias semanales con 61 ciudades dentro del territorio, avanza hacia un modelo de transporte más diversificado, con capacidad de responder tanto al viajero de negocios como al turista internacional que busca experiencias culturales y naturales.

Temas Relacionados

TurismoTráfico aéreoTurismo en ColombiaAnatoColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Super Astro 28 de agosto de 2025

Ya puedes revisar si fuiste ganador del último sorteo de esta popular lotería

Resultados del Super Astro 28

Secretario de Gobierno de Bogotá entregó parte de tranquilidad frente a la ruptura de la coalición en el Concejo

El funcionario aseguró que solo un partido se ha manifestado oficialmente en independencia, por lo que desde la administración buscan alternativas para mantener las mayorías

Secretario de Gobierno de Bogotá

Inician cierres viales en Puente Aranda por megaproyecto ‘La Nueva 13′: estos serán los desvíos autorizados

La Secretaría de Movilidad implementará rutas alternas, señalización y personal en vía para orientar a conductores y peatones, mientras avanzan los trabajos de infraestructura

Inician cierres viales en Puente

Fuerte advertencia del presidente del Consejo de Estado tras el secuestro de 33 militares en Guaviare: “Evidencia una debilidad institucional”

El hecho ocurrió tras una operación contra las disidencias de las Farc en la que murió uno de sus cabecillas

Fuerte advertencia del presidente del

Levy Rincón criticó fuertemente el pronunciamiento del padre de Miguel Uribe: “Negaba la existencia de los falsos positivos”

La intervención de Rincón reabrió la discusión sobre el papel que Uribe Turbay desempeñó durante su gestión pública en relación con temas de derechos humanos

Levy Rincón criticó fuertemente el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Docente habría sido secuestrada por

Docente habría sido secuestrada por un grupo delincuencial en vía Condoto - Itsmina, en Chocó: esto se sabe

Joven ‘influencer’ se hizo viral con polémico video en medio de fiestas en el Putumayo: “No tendré visa, pero sí el carné que pide la guerrilla”

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales asistió al Burning

Sara Corrales asistió al Burning Man Festival con Damián Pasquini, luego de su boda en Medellín

Estas son las recomendaciones para los asistentes a los conciertos de Silvestre Dangond en Bogotá

Yina Calderón aremetió de nuevo contra Andrea Valdiri antes del combate de boxeo que las enfrentará: “Quería hacerme pelear sin casco”

El influencer argentino Jero Freixas armó debate en redes por pedir azúcar para un café frente al colombiano Juanes: “Espero que no se ofenda y nos invite”

Andrea Valdiri le “cobró” a su novio por elogios que recibió tras publicar fotos de su cuerpo: “Usted come bueno”

Deportes

Selección Colombia lidiará con tensiones

Selección Colombia lidiará con tensiones de Venezuela y Estados Unidos: así será su viaje en las eliminatorias

Chicho Serna fue asaltado en Argentina tras salir del Consejo de Fútbol de Boca Juniors: esto se sabe

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en el Crystal Palace: el equipo inglés avanza en la ‘Conference League’

Lionel Scaloni reveló cómo Luis Díaz afectó su planteamiento en el partido Argentina vs. Colombia: “Me obligó a cambiarlo todo”

Richard Ríos comandó la clasificación del Benfica a la Champions League: así lo calificó la prensa portuguesa