Colombia

Clima en Bogotá: temperatura y probabilidad de lluvia para este 28 de agosto

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este jueves en Bogotá.

El tiempo para este jueves en Bogotá alcanzará los 18 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 11.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 56%, con una nubosidad del 81%, durante el día; y del 22%, con una nubosidad del 44%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 52 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Bogotá (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Bogotá?

Al ubicarse en la cordillera Oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la ciudad de bogotá tiene un clima principalmente frío y seco.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) asegura que Bogotá cuenta con una temperatura promedio de 13.1 grados centígrados.

En el transcurso del día, la temperatura máxima oscila entre los 18 y 20 grados centígrados; mientras que por las noches, la temperatura baja disminuye entre los 8 y 10 grados centígrados.

Sin embargo, a inicios de año, las temperaturas llegan a bajar hasta menos 5 grados centígrados.

Bogotá cuenta con dos marcadas temporadas de lluvia: de marzo a junio y de septiembre a diciembre, siendo abril el mes con más lluvias. En estos tiempos ocurren desde lluvias torrenciales, hasta granizos y descargas eléctricas.

Por su parte, la temporada seca va de enero a febrero, así como de julio a agosto, siendo el primer mes del año el más seco. En estos tiempos se presentan días soleados y calurosos, con un cielo azul y pocas nubes.

La capital colombiana tiene
La capital colombiana tiene un estado del tiempo frío y seco. (Alcaldía de Bogotá)

Los cuatro climas de Colombia

El estado del tiempo en Colombia es muy diverso, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

Temas Relacionados

Clima BogotáClima Bogotá hoyClima Bogotá mañanaPronostico del clima Bogotácolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Último resultado Baloto hoy: miércoles 27 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Último resultado Baloto hoy: miércoles

Hallan call center de extorsión en cárcel de Cómbita: 105 celulares fueron usados para engañar a 10.000 personas

Las autoridades decomisaron teléfonos, módems y directorios con datos de víctimas, activos valorados en más de 500 millones de pesos

Hallan call center de extorsión

Gobierno Petro propone actualizar Ley de Datos Personales con control a algoritmos y sanciones más fuertes

El Ejecutivo radicó en la Cámara de Representantes un proyecto que modifica la Ley 1581 de 2012 para adaptarla a los desafíos de la economía digital

Gobierno Petro propone actualizar Ley

Petro atribuye a su reforma reducción de la mortalidad materna y resalta sistema preventivo en salud

El presidente Gustavo Petro destacó en alocución televisada la disminución de muertes maternas y señaló que su reforma en salud ha sido determinante

Petro atribuye a su reforma

Lotería del Valle: números ganadores del sorteo del miércoles 27 de agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Valle

Lotería del Valle: números ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias