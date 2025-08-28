Colombia

Centro Democrático rechazó tajantemente la sanción de 7 años impuesta al menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay: “Revíctimiza al país”

Integrantes de la colectividad coincidieron en que la justicia colombiana premió al sicario del magnicidio del precandidato presidencial

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El partido no considera que
El partido no considera que la sanción sea equivalente al daño - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reveló que el menor de edad acusado de ser el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue sancionado con 7 años privado de la libertad. De acuerdo con el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el joven será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El ente acusador reveló detalles
El ente acusador reveló detalles de la sanción al menor - crédito Fiscalía General de la Nación

Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

La condena fue reducida por confesar su responsabilidad en el magnicidio y aceptar los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, que le fueron imputados, una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial. Además, la información que suministró fue clave para capturar a los otros involucrados en el hecho.

La sanción impuesta al menor generó una ola de reacciones en el sector político colombiano. Desde el Centro Democrático, partido en el que militaba Uribe Turbay, consideran la decisión laxa en comparación a la gravedad del crimen.

Para el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, la sanción es irrisoria y una vergüenza, puesto que no castiga al sicario, además de enviar un mal mensaje de cara a la eficacia de la justicia colombiana.

Director del Centro Democrático reaccionó a la sanción al joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay - crédito X

“Bueno, lo primero es esto nos genera un enorme dolor. Yo creo que una sociedad que, no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje, más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”, dijo en rueda de prensa.

De igual manera, sostuvo que es necesario que los órganos de control reflexionen sobre la forma en la que juzgan a la criminalidad, puesto que, a su juicio, premian a los delincuentes.

“Ojalá este país haga una reflexión profunda y replantee el sistema sancionatorio, porque creo que esta pena, la verdad, es que revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza a un país entero, a nosotros como colectividad política. Yo creo que este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos. Muy perverso”.

Con una visión similar, Andrés Barrios, concejal de Bogotá, que estuvo junto a Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado, cuestionó la sanción impuesta al menor.

Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo
Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo del precandidato asesinado, expresó su frustración por la decisión de la justicia colombiana - crédito @ABarriosBernal/X

En ese sentido, el cabildante señaló que la pena es mínima en comparación al dolor que causó. A su juicio, pese a que es menor de edad, debería ser juzgado con todo el peso de la ley.

“El asesino de Miguel Uribe Turbay fue condenado a solo siete años de prisión. Esta decisión produce vergüenza y dolor, pues aunque es un menor de edad, se trata también de un delincuente y magnicida que merece todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Barrios también considera que la sentencia deriva del enfoque con relación a la criminalidad que tiene el actual gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Indignante. Esto es consecuencia de la permisividad del señor Gustavo Petro, quien premia a los delincuentes”.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayCondenaMenor de edadSicarioCentro DemocráticoFiscalía General de la NaciónMagnicidio Miguel Uribe TurbayGabriel VallejoJusticia colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Joven español contó por qué decidió estudiar en Colombia y lo comparó con Francia: “No sabía nada de lo que había dentro”

El estudiante Carlos Galán aseguró que su madre lo impulsó a conocer el país e influyó en su decisión

Joven español contó por qué

Juvinao se despachó contra Petro por declaraciones sobre el atentado a Julio Cesar Triana: “Es de una inhumanidad desconcertante”

La representante del partido Alianza Verde respondió al presidente de la República y calificó como “revictimizantes” sus afirmaciones sobre los hechos que rodearon el atentado a su compañero de corporación, el 13 de agosto de 2025

Juvinao se despachó contra Petro

Hombre fue ultimado a machetazos por el esposo de la mujer que lo acompañaba

La involucrada en el caso fue agredida por su pareja y permanece internada en la UCI de un centro médico de Montería

Hombre fue ultimado a machetazos

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

El delantero colombiano aportó en la derrota 1-0 frente a Benfica en la Champions, quedó eliminado y se lesionó al final del partido en Lisboa

Jhon Jáder Durán es liquidado

Vicepresidencia explicó la polémica con el vehículo oficial de Francia Márquez, que fue utilizado “para transportar materiales de construcción”

Tras la difusión del pronunciamiento de la funcionaria, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que hizo públicamente la denuncia, respondió a los argumentos dados frente al caso

Vicepresidencia explicó la polémica con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cric denunció la desaparición de

Cric denunció la desaparición de un comunero indígena de 14 años en Páez, Cauca: no se sabe nada de él desde el 23 de agosto

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

ENTRETENIMIENTO

Esto cuesta en pesos colombianos

Esto cuesta en pesos colombianos el ‘look’ con el que Taylor Swift dijo ‘sí’ a Travis Kelce, el vestido se agotó en 20 minutos

Raúl Santi entregó detalles de supuesto caso de brujería del que fue víctima: “Me pegué a la Biblia”

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Deportes

Jhon Jáder Durán es liquidado

Jhon Jáder Durán es liquidado por José Mourinho en Fenerbahce: “Tiene problemas y entrena menos”

Recortes del Gobierno Petro ponen a prueba la resiliencia del golf: autogestión, apoyo privado y logros en medio de la crisis

Ángel Di María reveló mal momento de Juan Fernando Quintero en River: “No le está siendo fácil”

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias