Centro Democrático rechazó tajantemente la sanción de 7 años impuesta al menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay: “Revíctimiza al país”

El partido no considera que la sanción sea equivalente al daño - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reveló que el menor de edad acusado de ser el autor material del magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue sancionado con 7 años privado de la libertad. De acuerdo con el juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el joven será puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación, un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá”, explicó el ente acusador en un comunicado.

El ente acusador reveló detalles de la sanción al menor - crédito Fiscalía General de la Nación

Y agregó: “La decisión precisa que el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”.

La condena fue reducida por confesar su responsabilidad en el magnicidio y aceptar los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas, que le fueron imputados, una semana después del fallecimiento del precandidato presidencial. Además, la información que suministró fue clave para capturar a los otros involucrados en el hecho.

La sanción impuesta al menor generó una ola de reacciones en el sector político colombiano. Desde el Centro Democrático, partido en el que militaba Uribe Turbay, consideran la decisión laxa en comparación a la gravedad del crimen.

Para el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, la sanción es irrisoria y una vergüenza, puesto que no castiga al sicario, además de enviar un mal mensaje de cara a la eficacia de la justicia colombiana.

Director del Centro Democrático reaccionó a la sanción al joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay - crédito X

“Bueno, lo primero es esto nos genera un enorme dolor. Yo creo que una sociedad que, no sanciona realmente a quien comete el delito, es un mal mensaje, más allá de quien haya cometido el delito sea un menor de edad. Yo creo que el mensaje que le estamos enviando al mundo entero, a los jóvenes y a los niños, que una pena por un magnicidio sea de siete años, es una completa vergüenza”, dijo en rueda de prensa.

De igual manera, sostuvo que es necesario que los órganos de control reflexionen sobre la forma en la que juzgan a la criminalidad, puesto que, a su juicio, premian a los delincuentes.

“Ojalá este país haga una reflexión profunda y replantee el sistema sancionatorio, porque creo que esta pena, la verdad, es que revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza a un país entero, a nosotros como colectividad política. Yo creo que este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos. Muy perverso”.

Con una visión similar, Andrés Barrios, concejal de Bogotá, que estuvo junto a Miguel Uribe Turbay en el momento del atentado, cuestionó la sanción impuesta al menor.

Andrés Barrios Bernal, íntimo amigo del precandidato asesinado, expresó su frustración por la decisión de la justicia colombiana - crédito @ABarriosBernal/X

En ese sentido, el cabildante señaló que la pena es mínima en comparación al dolor que causó. A su juicio, pese a que es menor de edad, debería ser juzgado con todo el peso de la ley.

“El asesino de Miguel Uribe Turbay fue condenado a solo siete años de prisión. Esta decisión produce vergüenza y dolor, pues aunque es un menor de edad, se trata también de un delincuente y magnicida que merece todo el peso de la ley”, escribió en su cuenta de X.

Barrios también considera que la sentencia deriva del enfoque con relación a la criminalidad que tiene el actual gobierno liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Indignante. Esto es consecuencia de la permisividad del señor Gustavo Petro, quien premia a los delincuentes”.