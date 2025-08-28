Así están estafando a extranjeros con promesas de trámites de visas y permisos de trabajo

Criminales se aprovechan de la ingenuidad de los migrantes para estafarlos - crédito Colprensa

El auge de la crisis en Venezuela, el paso constante de individuos en el tapón del Darién y los métodos utilizados por grupos criminales para llevar a personas hasta Centroamérica por vías marítimas ha provocado que Colombia mejore su seguridad migratoria.

En ese sentido, las autoridades han identificado diferentes estrategias que utilizan las estructuras ilegales para engañar a extranjeros. En un caso de esta índole, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia advirtió mediante un comunicado a la población extranjera que tenga intenciones de radicarse en el país.

En la denuncia se afirma que ha identificado una presencia masiva de perfiles falsos en redes sociales, en los que se ofrece la gestión y agilización en los trámites de documentos como el Permiso por Protección Temporal (PPT), cédulas de extranjería y servicios migratorios a cambio de dinero.

Ante esta situación, Migración Colombia aclaró que ningún trámite oficial requiere la ayuda de intermediarios, puesto que los procesos se adelantan de manera individual por medio de los canales de la entidad.

Además de perder el dinero que pagan a los criminales, la entidad indicó que las víctimas pueden verse afectadas de otras formas, puesto que las personas que administran las cuentas falsas suelen pedir datos personales de sus víctimas.

“Hacemos un llamado a los migrantes para que no se dejen engañar. Ningún trámite de Migración Colombia requiere de intermediarios, todos se realizan de manera única y exclusiva a través de los canales oficiales de la entidad. Estas estafas no solo causan un daño económico, sino que exponen sus datos personales y retrasan sus procesos migratorios”.

Sobre el accionar de los estafadores, Migración Colombia alertó que suelen tener presencia en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, desde donde remiten a sus víctimas a que los contacten en WhatsApp.

La mayoría de los criminales suelen presentarse como funcionarios de la entidad, o allegados que hacen las veces de “gestores”, asegurando que su accionar es autorizado por Migración Colombia.

Después de ofrecer sus “servicios”, prometen resultados rápidos, cupos exclusivos a grupos en los que sus trámites serán gestionados más rápido y en la mayoría de casos también piden un adelanto económico por el “trabajo”.

Por último, los criminales piden información personal y confidencial de las víctimas, que después es utilizada para realizar fraudes, como solicitar créditos y otros servicios a nombre del individuo afectado.

Buscando mitigar los casos de esta índole, Migración Colombia compartió un listado con recomendaciones para que los extranjeros que lleguen al país no terminen siendo víctimas de las estructuras criminales, lo que incluye los siguientes puntos:

Consultar canales oficiales: el portal web www.migracioncolombia.gov.co, la línea de atención al ciudadano 01 8000 42 37 01, o cualquiera de los puntos de atención disponibles en todo el país.

No entregar dinero ni compartir datos personales con supuestos funcionarios o intermediarios que afirmen trabajar con Migración Colombia.

No confiar en cuentas de redes sociales que prometen agilizar trámites rápidos o “cupos exclusivos” para recibir más rápido los documentos.

Denunciar cualquier caso de estafa directamente a la Fiscalía General de la Nación o acercarse a las autoridades competentes para exponer la situación.

Por último, la entidad recordó que es la única autoridad que tiene labores ligadas a la legalización de la estadía de migrantes en el país; además, expuso que ya se adelanta una investigación para identificar a los criminales que han estafado a múltiples extranjeros en los últimos meses.

“Migración Colombia recuerda que es la única autoridad competente para gestionar estos procesos y anuncia que adelanta acciones conjuntas con la Policía Nacional para identificar y judicializar a los responsables de estas prácticas ilegales”, es como termina el comunicado mencionado.