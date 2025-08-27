Colombia

Yina Calderón soltó rumor de “cierto agropecuario” y en redes sociales lo relacionaron con Aida Victoria Merlano

La huilense se refirió a un nuevo comentario que le hicieron llegar, a pocos días de apuntar que el hijo de la barranquillera no era de su actual pareja, sino de WestCol

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Aunque la huilense no apuntó nombres, los usuarios en redes sociales interpretaron la referencia de "el agropecuario" como referida a Juan David Tejada, pareja de la barranquillera y padre de su hijo Emmanuel - crédito @ginaalarcon204/TikTok

La enemistad entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano es una de larga data, marcada por momentos de calma y otros de intercambios constantes a través de sus cuentas personales. Inicialmente, fueron amigas cercanas, pero a partir de 2022 se registraron los primeros ataques de la huilense contra la barranquillera, lo que detonó un conflicto que hasta la fecha sigue sin resolverse.

Por estos días, la relación entre ambas creadoras de contenido pasa por uno de sus momentos más tormentosos, luego de soltar una serie de declaraciones explosivas en sus cuentas oficiales.

El sábado 23 de agosto, durante un directo en su cuenta de TikTok en el que se evidenció su estado de alicoramiento, la DJ lloró por la situación de Epa Colombia y le pidió nuevamente ayuda al presidente Gustavo Petro para garantizarle la prisión domiciliaria.

Sin embargo, el momento que alcanzó mayor trascendencia fue cuando habló de Merlano, asegurando que recibió información de que el papá de su hijo Emiliano no era Juan David Tejada, sino su expareja Westcol.

“Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida(…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”, afirmó Yina.

Las declaraciones de la polémica creadora de contenido no pasaron desapercibidas - crédito rechismes / Instagram

La respuesta por parte de Aida Victoria no se hizo esperar, y pocas horas después respondió con un comentario fulminante en sus historias de Instagram.

Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”, expresó.

La publicación circuló por las diferentes plataformas y fue tomada como una respuesta directa a Yina - crédito Instagram

Aunque el tema parecía cerrado, Yina volvió a usar sus redes sociales para dar a conocer nuevos rumores. De manera incluso más disimulada, la huilense manifestó que recibió información relacionada con un “agropecuario” que protagonizó una situación de infidelidad.

“Presuntamente, cierto agropecuaris engañó a la novia, mujer, con una chica en Medellín. Y debido a esto la parejita está separada”, dijo, esta vez evitando dar nombres propios, y advirtiendo que no lo daba enteramente por verídico.

Sin embargo, para sus seguidores y otros usuarios que presenciaron la grabación por su difusión en distintas plataformas no hay dudas: en distintos comentarios afirmaron que sus palabras se referían a Juan David Tejada, al que se hace referencia habitualmente como “el agropecuario”, debido a su trabajo como empresario en dicha rama.

La publicación dejó respuestas negativas por parte de los usuarios, que pusieron en duda no solo la veracidad del rumor esparcido por Yina, sino que atacaron el hecho de publicar información de ese tipo sin tener pruebas.

Aida Victoria Merlano contó qué pasó con la amistad que tenía con Yina Calderón

Aida Victoria Merlano confesó qué pasó entre ella y Yina Calderón para que se dañara su amistad - crédito @anabellasclips/TikTok

En mayo pasado, durante una reveladora entrevista con el personaje Diva Rebeca, interpretado por el periodista Ómar Vásquez, Aida Victoria Merlano decidió hablar abiertamente sobre la ruptura de su amistad con Yina Calderón.

Aida no solo confesó que su relación con Calderón está completamente fracturada, sino que fue tajante al asegurar que siente un profundo rechazo hacia ella.

“Inexistente, no convivo con ella. Nos llevamos mal, la odio. La odio porque siento que es una persona superdesleal, no tiene códigos, no tiene ética”, dijo inicialmente.

De acuerdo con la creadora de contenido y empresaria, en algún momento compartieron una estrecha amistad, la cual Aida recuerda con cariño y entrega, pero lo que siguió fue una serie de situaciones que, según ella, dejaron al descubierto la “falta de lealtad y ética” de la también DJ. También dejó entrever que varias de estas situaciones se derivaron de sus excesos con el licor.

Nosotras dejamos de ser amigas, yo le dejé de hablar, yo decía: ‘Esta mujer se emborracha y se pone loca’, entonces decidí tomar distancia. Lo que pasó después fue que se puso a hablar mierda mía en redes sociales, como una loca. Se puso a tirarme y a salir con un montón de barbaridades y hay situaciones que ella sabía cómo eran y las contaba diferente porque sabía que eso iba a hacer que a mí me diera rabia y que le iba a responder, pero yo me quedaba callada para no darle gusto”, puntualizó.

