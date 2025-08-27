Santander: estos son los cortes de la luz de este 27 de agosto

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este miércoles 27 de agosto.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, así como algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Altamira, Helida, Gaital, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Abisnia, Los Laureles, Zarandas, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, La Esperanza, El Amarillo y Santa Rosa.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque y Flores.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas Bocas del Carare, India Alta, Pitalito, Campo Capote, Agua Linda, La Sierra, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Ciénaga Chucurí, Aguas Negras, Las Montoyas, Patio Bonito y algunos sectores de La Militosa, Playa Alta y Carrilera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Águila y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Vereda Carare Trituradora de Piedra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Los Ortegas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Centro Comercial Acrópolis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Antena de Movistar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Matadero Municipal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pozo Negro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Legía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Vía Cúcuta Motel Los Gansos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Granjas en algunos sectores de las diagonales 59, 59A, 60 y 63 entre transversal 43 y 44.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Urbanización El Bosque Sectores de las carreras 20 y 21 con calle 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Tanque de acueducto Lagos del Cacique.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Aco de Peña Blanca.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Zona industrial Inversiones Holguín Hurt.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Vereda Centro Finac Las Rocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Bosques del Payador.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Buenavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Vizcaína.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Limón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pablo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): EDS Los Laureles Vereda Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Payoa Cinco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Peñas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Marías.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Raya.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas Quebrada Larga y algunos sectores de Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Canelo, Miraflores y La Robada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Veredas El Jardín, 21 de Abril, Las Delicias y algunos sectores de Trinidad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Puerto Rico, Caño Bonito, San José, Mirador y Quebrada Larga.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Líbano y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrios 1 de Mayo y Villa Fanny.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Llanadas y algunos sectores de Tebaida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Vereda Cayumba Millennium Palma S.A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Barrio Bicentenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Corbaraque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Fábrica de Chocolate Algusto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Joaquín.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Panamá.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Mercedes en algunos sectores de las calles 56 y 58 entre carreras 28 y 32.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Simeón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hatillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Vereda Ture.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Ture, Mochiliro y El Palmar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda 10 de Mayo Santa Bárbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vetas.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ortegón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ruitoque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palo Blanco y San Rafael.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, Veredas La Trocha, San Roque y Flores.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Almendros II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrios Prados del Campestre, 16 de Marzo, 3 de Octubre, El Campestre sector El Reten y Urbanización El Reten.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles, así como algunos sectores de las veredas Campo 45 y Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Helechal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Bolívar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Neftalí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Águila y Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Terraza y Los Indios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chontorales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento San Rafael De Chucuri, Veredas Aguas Negras y San Rafael De Chucuri.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Corregimientos Bocas Del Carare y Las Montoyas, Veredas Bocas del Carare, India Alta, Pitalito, Campo Capote, Agua Linda, La Sierra, Olinda, Alto Parra, Palestina, Centro, La India, Ciénaga Chucurí, Aguas Negras, Las Montoyas, Patio Bonito y algunos sectores de La Militosa, Playa Alta y Carrilera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 18:00 - 18:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.