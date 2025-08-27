Colombia

Resultados ganadores del Sinuano Día del 27 de agosto de 2025

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano reveló la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Sinuano tiene dos sorteos diarios,
Sinuano tiene dos sorteos diarios, este es el resultado del primero del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sinuano, una de las loterías más populares de Colombia, publicó los resultados ganadores de su último sorteo.

Descubra si se convirtió en uno de los afortunados que obtuvo alguno de los millonarios premios que ofrece.

Resultado del Sinuano Día

  • Fecha: 27 de agosto de 2025.
  • Números ganadores: 0, 6, 6, 6.

Resultado del Sinuano Noche

  • Fecha: 27 de agosto de 2025.
  • Números ganadores: Pendiente.
(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

A qué hora se juega el Sinuano

Esta lotería cuenta con dos premios diariamente:

  • Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas.
  • Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

