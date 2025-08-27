Pipe Bueno dio detalles sobre el tiempo que pasó en celibato y sin licor: “Eso me pegó en el pecho”

La promesa de Pipe Bueno que cambió su vida y puso a prueba su relación con Jessica Cediel - crédito @pipebueno/Instagram

La vida de Pipe Bueno, reconocido cantante colombiano, estuvo marcada hace más de una década por una promesa que transformó su rutina y sus relaciones personales.

En un momento de profunda angustia familiar, el artista decidió abstenerse de consumir alcohol y de mantener relaciones sexuales durante un año, con la esperanza de que su abuelo paterno superara una delicada operación.

Esta decisión, tomada en medio de la incertidumbre y el temor por la salud de un ser querido, se convirtió en un episodio determinante tanto en su vida privada como en su carrera, según comentó en entrevista con Cris Pasquel en el programa 40 grados.

De acuerdo con sus declaraciones, todo sucedió hace aproximadamente catorce o quince años atrás, cuando su abuelo enfrentó una situación médica crítica y él sintió la necesidad de tomar una decisión radical con tal de obtener su recuperación a cambio.

El cantante recordó que, mientras su familia se despedía personalmente del abuelo antes de la cirugía a la que debía ser sometido, él llegó tarde y solo pudo hablar con él por teléfono en el momento en el que iba camino al quirófano.

En esa llamada, el abuelo le pidió que cuidara de su madre y de su nieta, una petición que, según el propio artista, le impactó profundamente.

“Eso me pegó a mí en el pecho”, confesó, describiendo el peso emocional de ese instante.

Movido por la desesperación y el deseo de ver a su abuelo sobrevivir, Pipe Bueno buscó una capilla en el hospital y, de rodillas, hizo una promesa: renunciar durante doce meses a lo que más le costaba, el licor y el sexo.

“Se iba a morir mi abuelo paterno. Que hoy día, vive, para que me entiendas por qué cumplí. (...) O sea, literal, el médico pasó al teléfono y fue como: ‘Despídete. Lo vamos a operar y no creemos que se va a salvar’. Y yo no me alcancé a despedir. (...) Me lo pasan por teléfono, llaman camino al quirófano y me dice: ‘Campeón, te encargo la mamá y mi nieta. Cuídamelas’. Uy, papi, eso me pegó a mí en el pecho, y yo: ‘No, no me diga eso’. Entonces, yo pregunté: ‘¿dónde está la capilla de acá o la iglesia?’ No, en tal lado. Y yo fui allá y me arrodillé y dije: ‘Papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sexo’. Fueron doce meses que no bebí y no tuve sexo. Y hoy día todavía vive”, relató, subrayando la magnitud del sacrificio personal que implicó cumplir con su palabra.

En ese periodo, Pipe Bueno mantenía una relación sentimental con Jessica Cediel. La decisión de abstenerse representó un desafío considerable para ambos, según el propio cantante reconoció, pues la situación fue compleja, ya que la relación se encontraba en una etapa de plenitud y la promesa afectó la dinámica de pareja.

“Pipe Bueno estaba cuadrado con Jessica Cediel, en ese momento, tenía acceso a muchísimas cosas y eso sí era un sacrificio bien bárbaro ¿Jessica entendió la promesa?“, indagó Cris Pasquel en medio de la confesión.

“Era un tema complejo”, aseguró el artista colombiano.

La familia de Pipe Bueno también vivió con intensidad el proceso, mientras que la promesa se convirtió en un acto de fe y esperanza compartido por todos.

El desenlace de la historia resultó favorable: el abuelo de Pipe Bueno sobrevivió a la operación y, al momento de la entrevista, seguía con vida. El cantante cumplió cabalmente su promesa durante los doce meses acordados, convencido de que ese sacrificio había tenido un sentido profundo en su vida y en la de su familia.

Al concluir el año de abstinencia, Pipe Bueno celebró el fin de la promesa con entusiasmo, dejando atrás una etapa marcada por la disciplina y la devoción, pero también aprovechando para retomar su actividad intima con su pareja.

“Cuando terminó, papi, eran las doce y un minuto... Y el señor Buchanan’s y Johnnie Walker y hasta todos esos hijueputas.. Papi, yo estaba con... Zas”, bromeó.