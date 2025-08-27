Colombia

Petro insistió en la inexistencia del cartel de los Soles negando una prueba “reina”: “Por ahí no es”

El presidente ha sido blanco de críticas por asegurar que se busca afectar a algunos gobiernos a través de un discurso centrado en el grupo narcotraficante

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el cartel de Los Soles no existe. Afirma que hay una Junta del Narcotráfico - crédito Natalia Pedraza/EFE

El presidente Gustavo Petro causó revuelo tras afirmar que el cartel de Los Soles no existe. De acuerdo con el primer mandatario, esa organización que persiguen las autoridades estadounidenses y que está comandada por altos funcionarios del régimen de Venezuela, se utiliza como excusa para afectar administraciones.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico, y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

No obstante, según el exministro del Interior Daniel Palacios, las afirmaciones del presidente son falsas y carecen de sustento. El cartel de Los Soles sí existe, según documentos de inteligencia de Estados Unidos, y opera desde 1999. El grupo criminal ha facilitado el tráfico de estupefacientes hacia el país norteamericano.

La condena de un exuniformado venezolano sería la prueba que demostraría la existencia del cartel. “El general Hugo Armando Carvajal, alias el Pollo, director de inteligencia militar en Venezuela, fue condenado por la justicia de Estados Unidos como integrante del Cartel de los Soles”, precisó el ex jefe de cartera a Semana.

La crítica del presidente: “No puede ser”

No obstante, el primer mandatario desestimó dicha evidencia. En la red social X afirmó que la inclusión de información relacionada con generales opositores no debe ser tenida en cuenta. Pues, estos estarían vinculados con el narcotráfico y habrían orquestado un golpe de Estado en Venezuela.

“No Gabriel. La prueba reina no puede ser: generales venezolanos en la oposición, que tuvieron apoyo del gobierno colombiano para realizar un golpe de estado en su país y contra su pueblo. Los generales de la oposición eran traquetos y no oficiales de Bolívar. Por ahi no es”, indicó.

