Colombia

Petro cuestionó al CNE por no otorgar todavía la personería jurídica al Pacto Histórico: “¿Qué esperan?”

Varios partidos que conforman el movimiento radicaron la solicitud en junio de 2025. Pasados dos meses, insisten en que su petición sea aprobada

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el Pacto no está siendo tenido en cuenta debido a que sus integrantes son de izquierda - crédito Colprensa y @Paola_Dharo/X

El Comité Político Nacional y los integrantes de las bancadas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes del Pacto Histórico solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitaron, nuevamente, que se le otorgue la personería jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico. En el documento enviado al organismo recordaron que esta petición ya había sido radicada y está fechada el 13 de junio de 2025.

Los partidos que radicaron la solicitud son Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano, Progresistas y la Minga Política y Social. Las colectividades aseguran que se cumplen con todos los requisitos legales para recibir la personería jurídica y que hay actas, resoluciones, acuerdos y estatutos que así lo demuestran.

El presidente Gustavo Petro respaldó la solicitud del movimiento, cuestionando la falta de respuesta por parte del CNE. Aseguró que una situación similar se presentó con la Colombia Humana y que ahora se estaba haciendo evidente con el Pacto Histórico. En consecuencia, cuestionó a la corporación por no otorgar la personería jurídica respectiva.

“Solo hay que ser de izquierda o progresista, para que el uribismo, el fascismo colombiano, y sus aliados, se olviden de la democracia y la constitución. ¿Qué esperan, ¿que la primera fuerza política del país no sea legal? No ven que así inflan la guerra, la violencia y la mafia?”, cuestionó el jefe de Estado.

El mandatario insinuó que, de no otorgarse la personería jurídica, los integrantes del Pacto podrían pasar por el exterminio que sufrieron los miembros de la Unión Patriótica, el partido político que fue víctima de la violencia y de decenas de asesinatos.

“De inmediato, el Pacto Histórico debe defender sus derechos políticos, y los se su pueblo elector, acudiendo a la CIDH con medidas cautelares. La democracia colombiana, perseguida, debe ponerse en alerta amarilla”, añadió.

En desarrollo...

