Murieron mineros por intoxicación de gases tóxicos dentro de un socavón en el Cauca

Dos mineros mueren en el municipio de Suárez, Cauca, por intoxicación de gases en una mina de oro - crédito Europa Press

Dos mineros del municipio de Suárez (Cauca) fallecieron tras inhalar gases tóxicos dentro de un socavón en el sector rural de Mindalá, un hecho que ha conmocionado a la comunidad local por las condiciones en las que se desarrollan las labores de minería artesanal.

La emergencia ocurrió el martes 26 de agosto, cuando los trabajadores, identificados como Herly Fabián Rodallega Urrutia, de 22 años, y Dirbay Lucumí Urrutia, de 30 años, perdieron la vida al quedar atrapados en el interior de una de las excavaciones utilizadas para la extracción de oro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información preliminar, el accidente movilizó rápidamente a vecinos y compañeros de trabajo, quienes narraron cómo intentaron rescatar a ambos mineros luego de que algunos trabajadores salieran del socavón a pedir auxilio.

“La misma gente de la vereda llegó hasta el socavón para ayudar a estos mineros, de ahí que entre todos ingresaron al lugar para después sacar a los dos jóvenes y brindarle los primeros auxilios en el sitio, trataron de reanimarlos pero lamentable ya no registraba signos vitales”, relató Julián Carabalí, líder campesino de Suárez, para el medio regional El País.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores fallecieron en el interior de una mina de oro, ubicada en el sector rural de Mindalá, en el municipio de Suárez- crédito Colprensa

Con la colaboración de los habitantes del sector, los cuerpos fueron trasladados hasta Santander de Quilichao, donde Medicina Legal asumió el procedimiento forense y los familiares informaron a las autoridades sobre el suceso.

Las víctimas, ambos miembros de comunidades afrodescendientes, desarrollaban una actividad que, según señalaron los allegados, carece de las medidas mínimas de protección requeridas. “Nos indican que esta clase de actividades se realizan sin las correspondientes medidas de seguridad, más cuando es una práctica que es considerada ancestral”, manifestaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía al medio regional.

De esta manera, los familiares esperan poder reclamar los cuerpos y retornar con ellos a Suárez para la sepultura, proceso al que se sumará la comunidad. .

Las autoridades municipales, por su parte, anunciaron controles más estrictos en la zona con el propósito de prevenir nuevos incidentes y exhortaron a quienes practican la minería artesanal a implementar medidas que garanticen la vida de los trabajadores.

Las comunidades de esa población salieron en ayuda de los mineros cuando sus compañeros de trabajo salieron de ese agujero pidiendo ayuda al ver desplomarse a los dos jóvenes - crédito Matias Delacroix/AP Foto

El líder social Carabalí contextualizó la dimensión cultural y económica de la minería en la región.

“La minería acá en nuestro municipio se caracteriza por ser artesanal y ancestral, impulsada por las comunidades afrodescendientes e indígenas que existan acá, estas últimas buscan dignificar el oficio y defender su territorio frente a la explotación ilegal y los conflictos territoriales que genera la extracción extensiva de minerales, de ahí que es un reto enseñarles a los campesinos que tomen medidas a la hora de trabajar en esta clase de actividades”, afirmó.

Cinco heridos dejó explosión en mina de carbón en Tópaga, Boyacá, dos presentan quemaduras graves

Un sexto hombre que intentó auxiliar a las víctimas se vio también afectado por inhalación de gas metano, episodio que los mineros denominan engasamiento, tras la explosión registrada en la mina de carbón de la vereda San José, en el sector Peña de Las Águilas, municipio de Tópaga, Boyacá.

La emergencia, causada por una deflagración al interior del túnel, dejó a cinco trabajadores lesionados, dos de ellos con quemaduras graves en al menos un 60% de sus cuerpos, según reportes oficiales.

La explosión ocurrió en una explotación carbonífera señalada por las autoridades como probablemente ilegal, ubicada en una zona rural donde la actividad minera se encuentra restringida debido al alto riesgo de deslizamientos.

El Tiempo recopiló relatos que dan cuenta de la rápida intervención de equipos de rescate, quienes lograron evacuar a los afectados y evitar una tragedia mayor.

Cinco obreros resultaron heridos tras una explosión de gas metano ocurrida en una mina de carbón, ubicada en zona rural de Tópaga, Boyacá - crédito X @TuiterosBoyaca

De acuerdo con la información, los cinco obreros se hallaban dentro del túnel al producirse la combustión, provocada por una deflagración de gas metano, proceso que consiste en una combustión que progresa más lentamente que una detonación.

Dos de los heridos, identificados como hermanos de apellido Naranjo y propietarios del túnel, resultaron con quemaduras de primer y segundo grado en extensas zonas de su cuerpo, incluyendo las vías respiratorias, razón por la cual se evalúa su traslado al Hospital Simón Bolívar en Bogotá.