Alcaldía de Florencia, Caquetá, prohibió los animales domésticos en sus instalaciones y congresista animalista reaccionó: “Está mandada a recoger”

La congresista de Alianza Verde criticó a la administración municipal tras la medida a funcionarios - crédito Jens Kalaene/dpa

La Administración Municipal de Florencia implementó una nueva restricción que afecta la presencia de animales en sus dependencias oficiales.

A través de la Circular 4300-109 del 25 de agosto de 2025, firmada por Silvia Hermida Herrera, Asesora de Talento Humano, la alcaldía ordenó a todos los servidores públicos abstenerse de adoptar, tener o interactuar con animales domésticos en el entorno laboral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La medida busca prevenir accidentes y enfermedades infectocontagiosas en las áreas de trabajo de la administración.

La nueva normativa generó reacciones en sectores defensores de los derechos animales. Andrea Padilla, senadora animalista de Alianza Verde, criticó la decisión en términos enfáticos.

Mensaje de la senadora de Alianza Verde por la adopción de animales - crédito @andreanimalidad/X

“Alcalde Marlon Monsalve esta forma nociva y negativa de ver a los animales está mandada a recoger. Ellos contagian amor y alegría”, inició su mensaje en su cuenta oficial de X.

Entre líneas seguidas, la congresista agregó que los animales que “malviven en las calles, sufriendo, es porque hemos sido irresponsables e incapaces de cuidarlos, que es nuestro deber moral".

De esta manera, la senadora animalista concluyó su mensaje diciendo: “Somos nosotros los únicos animales quienes, con visiones como la que plasma esta circular de la Alcaldía de Florencia, contagiamos peligros y transmitimos desamor. Más empatía, alcalde. Más responsabilidad”.

¿Qué dice la circular?

De acuerdo con el documento, “los animales domésticos y cualquier otro tipo de animal pueden generar incidentes, accidentes laborales o propiciar la transmisión de enfermedades” dentro de las instalaciones gubernamentales.

La disposición se extiende a todas las dependencias y secretarías municipales, incluyendo una recomendación explícita para evitar el ingreso e interacción con animales durante la jornada laboral.

Alcaldía de Florencia prohíbe animales domésticos en instalaciones públicas por riesgo sanitario - crédito Alcaldía Florencia

La alcaldía justificó la medida de prevención en su “compromiso con el bienestar y la salud de todos sus servidores públicos”, enfatizando que su cumplimiento contribuye a “el mantenimiento de un ambiente de trabajo seguro, saludable y adecuado para el desarrollo de las funciones institucionales”.

Además, el texto oficial solicita el apoyo de todos los funcionarios en la implementación de la restricción, con el fin de “minimizar riesgos laborales y garantizar condiciones óptimas de trabajo en las instalaciones públicas florentinas”.

Muerte de una mascota en el maletero de un bus generó fuerte reacción de la senadora animalista Andrea Padilla

El caso del fallecimiento de Maxi, un perro pekinés de año y medio, tras un trayecto en bus entre Medellín y Maicao, ha reavivado un debate nacional sobre las condiciones en que los animales domésticos viajan en el transporte terrestre de largo recorrido en Colombia.

Aunque en la ida Maxi viajó sin inconvenientes junto a sus cuidadores en la cabina del bus, el regreso tuvo un resultado muy distinto y lamentable. La discusión cobró visibilidad luego de que la senadora Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, denunciara la situación a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó: “no sólo es infame, sino ilegal” que un conductor decidiera enviar al animal al maletero del autobús, donde horas después perdió la vida.

La muerte de un perro pekinés en un bus entre Medellín y Maicao generó rechazo, mientras la senadora Andrea Padilla reprochó la actitud del conductor y señaló que la acción viola la ley- crédito @andreanimalidad/X

Según relató la pareja al diario El Tiempo, cuando fueron a comprar los pasajes notificaron a la empresa que viajarían con su mascota y consultaron si debían pagar algún recargo adicional. Les respondieron que Maxi podía viajar con ellos en la cabina siempre que no excediera las medidas establecidas.

“El día que fuimos a comprar los pasajes, dijimos que viajábamos con nuestra mascota. Preguntamos si teníamos que pagar algo adicional, (y nos dijeron) que él podía viajar con nosotros arriba, si no excedía las medidas del papel”, señaló Gabriela Nava, cuidadora del perro. Durante el primer trayecto, desde Medellín hacia Maicao, confirmaron que todo ocurrió como se les había comunicado: “Él viajó muy tranquilamente con nosotros arriba, desde Medellín hasta Maicao”, añadió la joven.

La situación cambió de forma drástica en el viaje de regreso. El conductor del bus negó la posibilidad de que Maxi permaneciera en la cabina y exigió que fuera trasladado en el maletero del vehículo. “El chofer no nos dejó montar a la mascota arriba con nosotros. (Nos dijo) que viajaba en el maletero. Decía que nosotros no íbamos a saber más que él, que (Maxi) no era ni el primero ni el último que viajaba ahí”, narraron sus dueños. Esta decisión terminó costándole la vida al animal.

La senadora Padilla planteó el interrogante sobre si la empresa de transporte involucrada, Copetran, había emitido algún comunicado oficial sobre lo sucedido. Además, fue enfática al señalar: “trasladar a un animal de compañía en el maletero es una acción tanto reprochable como contraria a la ley”, y recalcó que las mascotas deben viajar en condiciones seguras, acompañadas de sus familias, como parte de su derecho fundamental al bienestar.

Padilla subrayó, en sintonía con lo dispuesto por la normativa, que ni los conductores ni las empresas pueden negarse a cumplir con esa obligación.