Lluvias y tormentas eléctricas marcan el clima en Colombia este 27 de agosto

Varias regiones del país experimentan precipitaciones intensas y descargas eléctricas, mientras el Ideam mantiene alertas activas y recomienda precaución

Por Armando Montes

De esta forma puede consultar las alertas climáticas en el IDEAM (YouTube IDEAM)

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales dio a conocer su reporte del clima, así como las alertas de lluvia que están previstas para este miércoles 27 de agosto en la República de Colombia.

Durante la madrugada se registraron condiciones nubosas acompañadas de lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas en amplias regiones de Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Santander, Chocó, Guainía y sobre el océano Pacífico colombiano.

También se observaron precipitaciones en áreas puntuales del sur de Huila, Caldas, oriente de Nariño, sur y noroccidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, oriente de Vichada, oriente y norte de Vaupés, nororiente de Guaviare, Caquetá y Putumayo.

En el suroccidente y noroccidente del mar Caribe, las lluvias alcanzaron su mayor intensidad en el golfo de Urabá, las costas de Córdoba y Sucre y el sur de la plataforma marítima del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En Bogotá D.C. predominó el cielo nublado y condiciones secas, con lloviznas ocasionales al oriente y sur. Lluvias aisladas se presentaron en otras regiones como Risaralda, Quindío, Tolima, Meta, Valle del Cauca y Cauca.

A continuación te compartimos las alertas de lluvia y pronóstico del tiempo para las diferentes ciudades del país para este día.

Alertas de lluvia hoy 27 de agosto

Conozca cuáles serán las condiciones climáticas que se van a registrar en las próximas horas (Alcaldía Medellín)

Durante las primeras horas del día, la región Caribe presentará cielos entre ligeramente nublados y parcialmente nublados, predominando condiciones secas, aunque se esperan áreas con mayor nubosidad y lluvias locales en Córdoba, Sucre y el norte y sur de Bolívar.

El suroccidente y noroccidente del mar Caribe, incluyendo el golfo de Urabá, el litoral de Córdoba y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tendrán condiciones mayormente nubladas con precipitaciones de diversa intensidad.

En la región Andina, persistirá el cielo cubierto y el ambiente mayormente seco, aunque se prevén lluvias al occidente de Antioquia y en sectores puntuales del oriente y sur de Cundinamarca, Huila y Boyacá. Lloviznas ocasionales podrían presentarse durante la mañana en áreas aisladas de Risaralda, Caldas, Tolima y Santander.

La región Pacífica mostrará nubosidad de parcial a densa, con lluvias distribuidas sobre todo en Chocó, oriente de Cauca y Nariño, y lluvias menores en el norte y occidente del Valle del Cauca.

En el océano Pacífico continuarán condiciones nubladas y lluvias persistentes en el norte y centro de la cuenca.

En la Orinoquía se espera nubosidad variable y ambiente seco, aunque no se descartan lluvias sectorizadas en el sur y oriente de Vichada, suroccidente de Casanare y norte y occidente de Meta, junto a lloviznas esporádicas en el oriente de Arauca.

Para la Amazonía predominará el tiempo seco con cielos entre parcial y mayormente nublados, salvo precipitaciones frecuentes en Putumayo, Guainía, sectores del oeste de Caquetá y norte de Vaupés, y algunas lluvias en el oriente de Guaviare.

En Bogotá se prevé nubosidad variable y ambiente seco, con lloviznas ligeras intermitentes en el oriente y sur de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy

Se prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas para este día en alguans ciudades de Colombia (Alcaldía Medellín)

El Ideam informó que, aunque persiste la probabilidad de lluvias en el país, se prevé una reducción en la intensidad de las precipitaciones, sobre todo en la Orinoquía y la Amazonía.

No obstante, el instituto advirtió que continuarán las lluvias en distintas regiones y no se descartan tormentas eléctricas en varios departamentos.

Las precipitaciones podrían registrarse en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, el sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, el occidente de Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, el norte de Amazonas y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Ideam recomienda a la población estar atenta a los avisos y reportes sobre las condiciones climáticas en sus regiones.

