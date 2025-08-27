La superintendente Cielo Rusinque reaccionó a crítica de Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “Pocos presidentes han trabajado al ritmo que trabaja el actual”

Álvaro Uribe lanzó fuertes señalamientos contra Gustavo Petro, generando respuesta inmediata de Cielo Rusinque, quien defendió la labor presidencial y acusó a la oposición de distorsionar la percepción del Gobierno - crédito @MincomercioCo/X

El expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter en contra del presidente Gustavo Petro.

En un mensaje de su cuenta de X Uribe dijo que Petro “no trabaja”, se dedica a “actividades en redes sociales” y formula señalamientos contra distintos ciudadanos.

Uribe sostiene que esa actitud “desvía la atención de los asuntos fundamentales del país” y cuestiona de manera reiterada el rumbo de la administración Petro. Esta oposición constante ha marcado el debate político

Debido a estas palabras, la superintendenta de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, respondió al mensaje de Álvaro Uribe defendiendo al presidente Gustavo Petro.

“Pocos Presidentes han trabajado al ritmo que trabaja el actual”, afirmó Rusinque en referencia a la gestión del actual mandatario del país.

Cielo Rusinque, superintendenta de Industria y Comercio del Gobierno nacional, respondió a las críticas hacia Gustavo Petro con un mensaje en el que cuestionó la postura de la oposición.

“Definitivamente, la manera en que la extrema derecha hace oposición en Colombia raya en el delirio. Pocos Presidentes han trabajado al ritmo que trabaja el actual”, afirmó Rusinque, defendiendo la gestión del presidente por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Cielo Rusinque criticó a la oposición del Gobierno de Gustavo Petro por el mensaje de Álvaro Uribe - crédito @cielo_rusinque

Rusinque también señaló que las expectativas de algunos opositores sobre el trabajo presidencial responden a una visión distorsionada del ejercicio del poder.

Afirmó que en vez de reconocer el esfuerzo en el Gobierno, esos sectores pretenden ver al mandatario realizando tareas físicas y mantienen una idea de país basada en la desigualdad.

“Debe ser que lo quieren ver cargando bultos, mientras otros sueñan con incendiar el país montando sus caballos de paso fino, dando vueltitas juguetonas alrededor de la cabeza de algún campesino. Es la Colombia con la que sueñan: no la del trabajo digno sino la del vasallaje”, escribió por medio de su cuenta de X la superintendente de Industria y Comercio en respuesta a las palabras del expresidente Álvaro Uribe.

Rusinque afirmó que en vez de reconocer el esfuerzo en el Gobierno, esos sectores pretenden ver al mandatario realizando tareas físicas y mantienen una idea de país basada en la desigualdad. - crédito @cielo_rusinque/X

Y es que, en cuanto al mensaje del expresidente que provocó la reacción de Rusinque, en la mañana del 27 de agosto, Álvaro Uribe recurrió a su cuenta en X para resaltar la determinación de la población colombiana y expresar cuestionamientos sobre el gobierno de Gustavo Petro.

El exmandatario subrayó el compromiso y los principios de los colombianos, aludiendo a que la sociedad es la principal responsable del avance del país. Además, sus comentarios hicieron énfasis en que el crecimiento nacional responde más a la dedicación de la ciudadanía que a las acciones del actual Ejecutivo.

En su pronunciamiento, Uribe criticó de manera directa la gestión de Gustavo Petro y expresó dudas sobre su cumplimiento de las obligaciones presidenciales. Indicó que el mandatario prioriza su presencia en redes sociales, fomenta discusiones, lanza señalamientos y busca influir en el sistema judicial con intereses particulares. Sostuvo además que, desde su perspectiva, Petro invierte más esfuerzo en “hacer chismes” que en dirigir el país.

“La ciudadanía colombiana, disciplinada y de buenas costumbres, saca al país adelante. Este presidente Petro no trabaja, se dedica a escribir en redes sociales, a hacer chismes, a acusar ciudadanos, a buscar instrumentalizar la justicia para su beneficio”, escribió el exprimer mandatario del país en su mensaje.

Álvaro Uribe se lanzó duras criticas en contra del Gobierno de Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribeVel

En el mismo mensaje, Álvaro Uribe intensificó sus cuestionamientos al asegurar que Gustavo Petro representa un riesgo significativo para Colombia.

Manifestó que el presidente actúa bajo una orientación ideológica “neocomunista” y expresó preocupación por los vínculos de la actual administración con el gobierno de Nicolás Maduro. Uribe consideró que esta cercanía coloca al país en una situación vulnerable.

“Todo lo destruye. Se cree su carreta ideológica neo comunista. Además expone al país a un gran riesgo por su alianza con Maduro”, concluyó el expresidente por medio de una publicación en su cuenta de la red social X en la que lanzó duras críticas en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.