Joven fue asesinado 7 meses después del ataque fatal en el que cayó su hermano: cumplía una medida de casa por cárcel

Las autoridades investigan el caso - crédito CTI de la Fiscalía

El barrio Las Flores de Barranquilla se convirtió en el escenario de un nuevo acto violento, pues un joven fue atacado a tiros al interior de una vivienda que se encuentra ubicada en el sector conocido como El Bronx. El crimen ocurrió en la tarde del lunes 25 de agosto de 2025 y enlutó nuevamente a la Cortés Anaya, teniendo en cuenta que siete meses antes el hermano de la víctima fue atacado a muerte.

De acuerdo con el reporte oficial, la nueva víctima fue identificada como Yordi Cortés Anaya, un hombre de 28 años, que se encontraba en su hogar en el momento en el que los criminales llegaron en su búsqueda para atacarlo. Por esta razón, las autoridades investigan la relación de este crimen con el de su familiar, llamado Harold Ubaldo Cortés Anaya.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hallazgo de sustancias ilícitas en la escena del crimen

De acuerdo con la información de las autoridades, que fue difundida por medios locales como El Heraldo, Cortés Anaya se encontraba en el interior de la casa cuando cuatro personas llegaron en dos motocicletas. Uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, dejando a la víctima gravemente herida. Después del ataque, los agresores huyeron del lugar en los mismos vehículos.

Aunque Cortés Anaya fue trasladado al centro de salud del barrio Las Flores por los testigos del hecho, los médicos confirmaron que llegó al centro asistencial sin signos vitales, por lo que se dio aviso inmediato a la Policía.

Los criminales atacaron a la víctima en su casa, pues cumplía una sentencia domiciliaria - crédito Colprensa

Durante la inspección en el lugar de los hechos, los uniformados hallaron sustancias alucinógenas esparcidas por el piso, un hallazgo que reforzó la hipótesis de que la vivienda funcionaba como punto de venta de estupefacientes, una actividad frecuente en el sector de El Bronx dentro del barrio Las Flores.

Disputa entre bandas criminales, la principal hipótesis sobre este nuevo ataque fatal

Las autoridades relacionaron el asesinato del joven con el enfrentamiento entre bandas criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, en disputa por el control territorial de la venta de drogas. De acuerdo con los reportes oficiales, la muerte de la víctima se convirtió en un ejemplo del contexto de violencia, que ha incrementado la inseguridad en la zona y ha dejado múltiples víctimas en los últimos meses.

En cuanto a los antecedentes de Yordi Cortés Anaya, los registros judiciales señalan que tenía procesos por porte ilegal de arma de fuego, amenazas y extorsión. Incluso, se confirmó que, al momento de su muerte, cumplía una medida de detención domiciliaria, por lo que los delincuentes conocían detalles de su condena.

Este caso llamó la atención de la comunidad, debido a que el entorno familiar de la víctima ya había sido golpeado por la violencia en enero de 2025, cuando su hermano Harold Ubaldo Cortés Anaya fue asesinado en la Avenida Circunvalar, a la altura de la urbanización Alameda del Río, en un hecho también vinculado a la ola de homicidios relacionados con el crimen organizado en la ciudad por lo que las autoridades se encuentran investigando el caso en profundidad para dar con el paradero de los agresores.

Las autoridades realizan la respectiva inspección del cadáver - crédito Colprensa

Entre tanto, las autoridades confirmaron que el cuerpo de Yordi Cortés Anaya fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde los especialistas se encargarán de realizar los respectivos procedimientos antes de entregarlo a sus seres queridos. La investigación para identificar y capturar a los responsables continúa avanzando y las autoridades pidieron apoyo de la comunidad en un intento por esclarecer el caso y contener la escalada de violencia en Barranquilla.