Irene Vélez reaccionó a multa judicial en la que está incluida por presunto desacato relacionado con el páramo de Almorzadero: “Espero que no se trate de una forma de persecución judicial”

La ex ministra ahora enfrenta una multa que fue impuesta al Ministerio de Ambiente

Irene Vélez, la controversial exministra de Minas y Energía, reaccionó en sus redes sociales tras un fallo sancionatorio por desacato vinculado a una solicitud de delimitación del páramo del Almorzadero que data del 2019.

La medida fue impuesta por el Juzgado I promiscuo de Málaga, Santander.

Vélez, en réplica a una comunicación oficial de la cartera de Ambiente, afirmó que la medida no es esencialmente en su contra, como se comunicó inicialmente por los medios de comunicación, pero confirmó que sí está incluida en la sanción, ya que, una semana atrás, quedó como ministra encargada de Ambiente.

Este hecho, a juzgar por sus palabras, podría ser un caso de “persecución judicial” en su contra.

Incluso, comunicó que la entidad se encargará de apelar la decisión.

“Respeto las decisiones judiciales, así no las comparta. Un Juez de la República impone una multa por un aparente desacato ocurrido en 2019 (por el Ministro Lozano en gobierno Duque) y, paradójicamente, seis años después y cuando escasamente llevaba una semana como ministra encargada del @MinAmbienteCo, el togado decide multar a varios funcionarios del Ministerio de Ambiente, incluyéndome", escribió.

Entonces dijo: "Solo espero que no se trate de una forma de persecución judicial, pues las instituciones (y menos las de justicia) deben ser usadas con fines políticos en una democracia. En todo caso, el Ministerio, como entidad responsable, presentará una apelación ante las instancias legales correspondientes, lo cual, en lo inmediato y mientras se resuelve de fondo, suspenderá la decisión de primera instancia".