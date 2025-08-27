Lina Garrido protestó por su esquema de seguridad: “Este gobierno prefiere proteger a los criminales”

crédito Cristian Bayona/Colprensa

Es cada vez más evidente el descontento de la congresista Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, con el Gobierno, pues considera que no cuenta con las garantías de protección, pese a que ha insistido en que se siente en riesgo de sufrir un ataque.

El abogado Iván Cancino, a través de su cuenta de X, dijo que hay amenazas en contra de la parlamentaria y que, pese a ello, ella ha decido no cancelar su agenda pública.

“Ayer estuvimos en un evento con Lina María Garrido, sin transporte blindado estaba ella, su esquema muy pequeño pero valiente. Sin embargo, la valentía no alcanza para proteger la vida de quien en este momento es oposición visible y ha recibido amenazas serias”, escribió Cancino, haciendo un llamado a la UNP y la Policía Nacional.

Reclamo de Iván Cancino por protección a Lina Garrido - crédito X

Por su parte, la propia Garrido dijo que el Gobierno ha ignorado sus solicitudes y que, en cambio, prefiere blindar a personas que operan por fuera de la ley.

“Es mi realidad. Por mucho tiempo y muchas veces hemos solicitado el fortalecimiento de medidas para proteger nuestra vida como oposición, pero nada ha pasado. Este gobierno desprecia la vida de los opositores y prefiere proteger a los criminales. Mi esquema actual está amparado en una tutela, ya que intentaron debilitarlo”, señaló.

Garrido se refirió a lo que considera inconsistencias en esquema de seguridad - crédito X

Flechazo de Lina Garrido por cifras de cocaína en Gobierno Petro

La postura de Lina María Garrido sobre la lucha antidrogas en el contexto internacional volvió a tomar fuerza tras declarar que considera justificada la política radical de Donald Trump hacia Nicolás Maduro y sus aliados. “Hoy es absolutamente válida la lucha frontal y radical de @realDonaldTrump contra Maduro y todos sus aliados”, enfatizó la congresista al aludir al impacto del narcotráfico y la responsabilidad que atribuye tanto al gobierno venezolano como al colombiano en el auge del problema global de cocaína.

Según la representante del partido Cambio Radical por Arauca, “El 70% de la cocaína del mundo se produce hoy en Colombia bajo el gobierno de @petrogustavo. Solo en Estados Unidos murieron por sobredosis de cocaína 30 mil personas en 2023 y 22 mil en 2024”, una declaración realizada a través de su cuenta en X que recalca la magnitud de la crisis. Además, relacionó directamente la ruta del narcotráfico con el país vecino: “La mayoría de esa cocaína sale por Venezuela al mercado mundial, bajo el cuidado de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Se dan cuenta de la gravedad que representa esto?“, posteó la legisladora.

Lina María Garrido sobre el narcotráfico en Colombia - crédito @linamariagarri1

Estas afirmaciones de Garrido surgen mientras el gobierno estadounidense ha ofrecido 50 millones de dólares de recompensa a quien lleve ante la justicia a Nicolás Maduro, lo que refuerza la atención internacional sobre el flujo de drogas en la región y la presunta complicidad que denuncia la parlamentaria.

La controversia se intensificó luego de que el presidente Gustavo Petro negara la existencia de la organización conocida como Cartel de los Soles, escribiendo: “El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio”. Ante esto, Garrido contestó con ironía, cuestionando la postura del mandatario colombiano: “Ustedes se imaginan a Nicolás Maduro diciéndole a @petrogustavo: ‘Defiéndame, salga y diga que el Cartel de los Soles no existe, o si no, lo sapeo’”, señaló, subrayando el escepticismo de la oposición frente a las explicaciones oficiales.

En paralelo, la agenda política de Garrido quedó marcada por la fallida audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia con el ministro del Interior,Armando Benedetti, y otras representantes a la Cámara. Este encuentro buscaba una retractación respecto a presuntas acusaciones de violencia de género contra Benedetti, situación que desembocó en una férrea postura de la congresista: “Me le paro duro y donde sea ministro Benedetti. No voy a conciliar con un agresor de mujeres como usted. Me RATIFICO en todo lo expresado. Nos vemos en la Corte”, dejó claro la congresista en X.

La representante a la Cámara, por Cambio Radical, dijo que se sostendrá en sus afirmaciones sobre el ministro del Interior, señalado de presunta violencia de género - crédito @linamariagarri1/X