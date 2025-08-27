Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador Efraín Cepeda lanzó fuertes acusaciones al Gobierno de Gustavo Petro por buscar por medio de un decreto generar un 20% como sobretasa a la tarifa de energía para sectores de la economía como ganadería, silvicultura y construcción.
Según Cepeda, la decisión anterior traería consecuencias en el costo final de los alimentos, en las viviendas de los estratos 1,2 y 3, y por ende, en los servicios públicos.
"Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos, en la vivienda de los estratos 1,2 y 3 y, en los servicios públicos“, señaló.
