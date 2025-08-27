Colombia

Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador del Partido Conservador alzó la voz frente a las decisiones tarifarias del Gobierno Nacional, porque “con este decreto terminarán agravando la vida de todos los colombianos”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El senador Efraín Cepeda presidió
El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

El senador Efraín Cepeda lanzó fuertes acusaciones al Gobierno de Gustavo Petro por buscar por medio de un decreto generar un 20% como sobretasa a la tarifa de energía para sectores de la economía como ganadería, silvicultura y construcción.

Según Cepeda, la decisión anterior traería consecuencias en el costo final de los alimentos, en las viviendas de los estratos 1,2 y 3, y por ende, en los servicios públicos.

"Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos, en la vivienda de los estratos 1,2 y 3 y, en los servicios públicos“, señaló.

