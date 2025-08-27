Efraín Cepeda advirtió de las consecuencias que traería el aumento del 20% a la tarifa de energía: “Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos”

El senador Efraín Cepeda presidió el Senado entre 2024 y 2025 - crédito Colprensa

El senador Efraín Cepeda lanzó fuertes acusaciones al Gobierno de Gustavo Petro por buscar por medio de un decreto generar un 20% como sobretasa a la tarifa de energía para sectores de la economía como ganadería, silvicultura y construcción.

Según Cepeda, la decisión anterior traería consecuencias en el costo final de los alimentos, en las viviendas de los estratos 1,2 y 3, y por ende, en los servicios públicos.

"Estos costos terminarán en el incremento del precio de los alimentos, en la vivienda de los estratos 1,2 y 3 y, en los servicios públicos“, señaló.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel