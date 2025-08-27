Colombia

Alien: Earth conquista el ranking de las mejores producciones para ver hoy en Disney+ en Colombia

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Por Ricardo Piña

Guardar
"Alien: Earth", se ha convertido en una de las películas más reproducidas de la actualidad en la plataforma de Disney en Colombia. (Traíler Oficial/Disney)

Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria son algunos de los títulos que forman parte de la época dorada de las series de televisión del nuevo milenio, las cuales se han caracterizado por ser impulsadas a través de diversas plataformas en la guerra por el streaming.

Ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Disney+ se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Alien: Earth

"Alien: Eatrh", lidera las producciones
"Alien: Eatrh", lidera las producciones mas vistas por los usuarios en Disney+ Colombia. (Disney+)

Cuando una misteriosa nave se estrella contra la Tierra, una joven y un variopinto grupo de soldados tácticos hacen un fatídico hallazgo que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta.

El equipo de rescate busca supervivientes entre los restos de la colisión y se topa con una forma de vida depredadora que levanta más misterios y miedos de los que cabría imaginarse. Debido a esta nueva amenaza, el equipo deberá luchar por sobrevivir. Lo que decidan hacer con este descubrimiento podría cambiar el planeta Tierra tal y como lo conocen.

2. Un viernes de locos (Freaky Friday)

Lindsay Lohan y Jamie Lee
Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis protagonizan "Un viernes de locos" y se convierte en una de las películas más vistas en Disney+ en Colombia. (Walt Disney Pictures)

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas

A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

3. Amateur (The Amateur)

La cinta, estelarizada por Rami Malek, como un agente de la CIA, se mete en el quinto sitio del top. (YouTube/20th Century Studios LA)

Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres.

Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

4. Los Increíbles 2

"Los increíbles 2", esta secuela
"Los increíbles 2", esta secuela sigue siendo del agrado de los usuarios, colocándola en la cuarta posición. (Disney+)

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozono de su parte.

5. Río

Blue, se adentra en una
Blue, se adentra en una increíble aventura con Perla, la última guacamaya hembra de su especie. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie.

Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia.

6. Amanda Knox: Una historia retorcida (The Twisted Tale of Amanda Knox)

El caso de Amanda Knox se queda en el sexto lugar de este listado. (Tráiler oficial)

Miniserie inspirada en la historia de cómo Amanda Knox fue condenada injustamente por el trágico asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher y su lucha para recuperar la libertad.

7. Elementos

Elementos ha resultado ser un
Elementos ha resultado ser un éxito entre los usuarios de la plataforma en Colombia. (Disney)

En una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente descubrirán algo elemental: cuánto tienen en común.

8. Velocidad salvaje (Eenie Meanie)

"Velocidad salvaje", se roba el
"Velocidad salvaje", se roba el octavo sitio del ranking. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Velocidad salvaje, un irreverente thriller de ritmo frenético, cuenta la historia de una mujer que, en su adolescencia, fue conductora de huidas en coche y que en el presente se ve obligada a revivir su desagradable pasado cuando un antiguo jefe le brinda la oportunidad de salvar la vida de su exnovio, quien nunca ha sido de fiar. La conductora está escrita y dirigida por Shawn Simmons y protagonizada por Samara Weaving en el papel principal de Edie, también conocida como Eenie Meanie.

9. Los Increíbles (The Incredibles)

La icónica película de Disney
La icónica película de Disney Pixar, "Los increíbles", ocupa el penúltimo lugar del listado. ©82017 Disney•Pixar. All Rights Reserved)

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

10. La princesa y el sapo

"La princesa y el sapo"
"La princesa y el sapo" se mete en el décimo sitio del ranking. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Tiana, una muchacha de origen humilde que vive en Nueva Orleans, trabaja como camarera y cocinera para conseguir realizar el sueño que compartió con su padre, conseguir abrir su propio restaurante. Pero todo cambia cuando el Príncipe Naveen, heredero de la corona de Maldonia, llega a la ciudad.

En su camino se cruza el Doctor Facilier, un brujo vudú que engaña al príncipe y lo convierte en un sapo. Atrapado en su nueva forma, Naveen intentará romper el encantamiento utilizando la forma clásica de los cuentos, es decir, con el beso de una princesa. Convence a Tiana para que le bese pero, las cosas no son tan sencillas.

Qué series y películas hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece
Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix.(Twitter/APowerfulFist)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.

Temas Relacionados

DisneyStreamingSeriesPelículascolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

El mundo pide más café y Colombia juega un papel clave, así será la batalla por conquistar 200 millones de sacos en el mercado

El país cerró el último año con una producción de 14,6 millones de sacos, una cifra que no se veía desde 1992. El desempeño, avaluado en 21,9 billones de pesos, irrigó beneficios en 23 departamentos

El mundo pide más café

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Seis participantes afrontan el riesgo de abandonar el formato en su séptima temporada, mientras que las decisiones de David Sanín podrían marcar la pauta del reto

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá

Miguel Polo Polo se comparó con héroe del cine mientras avanza su recuperación por afectaciones cardíacas: “Parezco RoboCop”

El legislador informó que se sometió a un Holter, que mide la presión durante 24 horas, cada 15 minutos

Miguel Polo Polo se comparó

Pacto Histórico confirmó a los nueve precandidatos que irán a la consulta interna del 26 de octubre: estos son los nombres

La coalición de Gobierno, que espera convertirse en partido político, oficializó los perfiles que harán parte del proceso de escogencia de la colectividad, con miras a nueva fase, en la que participarán otros exponentes de la izquierda en lo que se ha denominado el frente amplio; con miras a la contienda del 31 de mayo del 2026

Pacto Histórico confirmó a los

Jhon Arias guio y tuvo su primera victoria con Wolverhampton en Inglaterra: el colombiano avanzó de ronda en la Carabao Cup

El chocoano fue titular en el equipo de Vítor Pereira y fue fundamental para que el cuadro local remontara al West Ham en los minutos finales

Jhon Arias guio y tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dron explosivo fue inhibido por

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Piter Albeiro mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella y las redes reaccionaron: “¿Eligiendo a otro con mentalidad criminal?”

Julián Román se pronunció ante la precandidatura del padre de Miguel Uribe Turbay: “Todos a apoyar a este candidato”

Beéle superó a Karol G como el colombiano más escuchado a nivel mundial en Spotify

Yina Calderón soltó rumor de “cierto agropecuario” y en redes sociales lo relacionaron con Aida Victoria Merlano

Deportes

Jhon Arias guio y tuvo

Jhon Arias guio y tuvo su primera victoria con Wolverhampton en Inglaterra: el colombiano avanzó de ronda en la Carabao Cup

Se le cayó el negocio a Carlos Cuesta y Galatasaray: qué pasó con la transferencia al Spartak de Moscú

James Rodríguez recibió respaldo, pese a que ya no es figura en León: “No necesita muchos minutos para demostrar su calidad”

Bolivia presentó su lista de convocados para las eliminatorias: así jugaría ante la selección Colombia

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata