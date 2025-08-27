Daniel Palacios lanzó nuevas críticas hacia la Paz Total y hasta la comparó con el caso de Epa Colombia: “Debe pagar por eso”

- crédito Reuters/Captura de Pantalla

Daniel Palacios, exministro del Interior en el gobierno de Iván Duque y hoy precandidato a la Presidencia de Colombia, hizo nuevas críticas hacia la política de Paz Total, impulsada por el presidente Gustavo Petro.

En diálogo con Infobae Colombia, el aspirante señaló que las conversaciones de paz con los grupos armados ilegales han traído mayores beneficios para los cabecillas de estas organizaciones que para las víctimas del conflicto.

“Cada vez que el Estado ha sido débil o ha renunciado al ejercicio de la autoridad, los delincuentes se fortalecen, copan territorios de los que ya no estaban, abusan de las ‘buenas intenciones’ de quienes pretenden hacer negociaciones”, expresó.

A su vez, aseveró que, en caso de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, no solo suspendería la política, sino que fortalecería las capacidades de la fuerza pública para combatir a los grupos al margen de la ley.

“Tenemos que entender que hay gente que quiere enriquecerse a costilla de los otros, que hay gente que le gusta el sufrimiento de otras personas, que no les importa violar la ley y que teniendo opciones prefieren estar en ese mundo criminal. Por eso, solamente enfrentándolos con contundencia, con herramientas, con justicia, podemos generar una sociedad justa. De lo contrario, seguiremos en un país donde el que se roba un pan va a la cárcel, pero quien asesina, secuestra y extorsiona termina dando cátedra de moral en el Congreso de la República y sin pagar un solo día de cárcel”, indicó.

Incluso, hizo una referencia al proceso que enfrenta la creadora de contenido Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, que cumple una pena de 63 meses de prisión (5 años y dos meses) en una guarnición militar de Bogotá.

Frente a este caso, Palacios cuestionó a quienes señalan que la condena a la influencer colombiana fue exagerada, e insistió en que sus actos constituyen una violación a la ley. “Ahí está el ejemplo de Epa Colombia. Para muchos lo de Epa Colombia es exagerado, que sea en la cárcel. Yo creo que Epa Colombia cometió un error, violó la ley y tiene que pagar por eso, pero lo que no está bien es que mientras Epa Colombia es juzgada de manera fuerte, quienes asesinan, secuestran, extorsionan, reclutan menores, terminan sin pagar un solo día de cárcel”, señaló.