Creador de contenido aseguró que apostará 20 millones por Karina García en su pelea en el ‘Stream Fighters 4’: “Confío plenamente”

El 18 de octubre de 2025, el escenario del Coliseo Medplus será testigo de uno de los eventos digitales más esperado entre creadores de contenido, cuando Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, y Karely Ruiz, influencer mexicana, se enfrenten en combate de boxeo durante el Stream Fighters 4.

Esta cita, organizada por el streamer colombiano Westcol, reunirá a diversas figuras del ámbito digital en una competencia transmitida a través de una plataforma de streaming completamente en vivo y en directo para miles de espectadores.

Así lo confirmaron diversos medios de entretenimiento, que destacan el alcance que tendrá la velada, que también verá el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

La rivalidad entre Karina García y Karely Ruiz ha generado expectativas, especialmente por el ambiente polémico que rodea la promoción del encuentro.

Durante una reciente emisión del pódcast Dímelo King, Valentino Lázaro, panelista del espacio, reveló su respaldo absoluto por la representante colombiana y apostó públicamente una suma de veinte millones de pesos a favor del triunfo de Karina.

"Yo sí le voy a apostar los veinte millones de pesos a Karina. La amo y confío plenamente en que va a entrenar muy bien y que va a quedar intacta con sus extensiones divinas, aunque se las quitó y tiene el pelo divino", expresó Lázaro en el diálogo recogido por los espectadores del formato Dímelo King.

El también creador de contenido hizo referencia, además, a la polémica declaración de Karely Ruiz sobre su intención de superar a García en el cuadrilátero.

“Karina también la va a romper y la vieja que va a pelear contra Karina dijo que le iba a arrancar las extensiones y a partir las carillas: ‘Yo voy a ir a pelear con Karina y le voy a arrancar las extensiones y le voy a partir las carillas’, ¿te imaginas? Ella se le olvidó que hay un casco, una Karely que toda desubicada, se va volviendo loca“.

Durante la conversación en el pódcast, la nacionalidad de Karely Ruiz fue tema de mención. “¿De dónde es esa vieja?”, consultó uno de los conductores, a lo que Lázaro contestó: “De México”, dejando claro su favoritismo. El panelista reiteró en varias ocasiones su disposición a apostar por Karina García: “Yo sí se los voy a apostar. Yo los apuesto por Karina, la verdad... La otra está atrasada de atrevida. No te iguales”.

Las reacciones por la declaración de creador de contenido no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Creo que arriesgarse tanto por Karina no vale la pena”; “bueno si te sobran 20 millones, regálamelos a mí jajaja”; “bueno confiemos que los entrenamientos de Karina con Westcol den resultados”, entre otros.

Qué más dijo la influenciadora mexicana

La influenciadora mexicana, que enfrentará a Karina García el próximo 18 de octubre de 2025 en Bogotá, expresó: “Mi mayor miedo es que me abucheen, porque la contrincante es colombiana y pues su público es colombiano y el enfrentamiento es allá. Me encantaría verlos ahí, que fueran a apoyarme, por favor mexicanos”, solicitando a sus seguidores que le brinden respaldo en el Coliseo MedPlus.

Afirmó que, pese a los desafíos de combatir en territorio ajeno y ante una audiencia que previsiblemente apoyará a su contrincante local, se mantiene optimista y determinada. Ruiz llevó sus comentarios incluso al terreno de la provocación deportiva, al asegurar: “Pero no importa, porque yo voy a ir a arrancar extensiones, a romper carillas y todo; a darle”, no sin antes dejar claro que está dando todo de si para que los entrenamientos de boxeo den resultados en el encuentro con la paisa.