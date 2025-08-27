Colombia

Congresista republicano reiteró dura advertencia a Gustavo Petro si insiste en apoyar el régimen de Nicolás Maduro: esto dijo

Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara que es partidario del Gobierno de Donald Trump en el país norteamericano, recapituló sus cuestionamientos al presidente de la República, que continúa respaldando de manera pública a la dictadura venezolana

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El representante republicano Mario Díaz-Balart no se guardó nada y atacó con duros comentarios al presidente Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X

La insistencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en defender al régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, como lo ha hecho en sus pronunciamientos públicos y en las redes sociales, llevó a que el congresista republicano Mario Díaz-Balart intensificara sus señalamientos hacia el primer mandatario. Todo esto, en medio de la ofensiva norteamericana frente a las costas venezolanas, que ha desatado una tormenta mediática.

Díaz-Balart, cercano al presidente de los EE. UU., Donald Trump, compartió el miércoles 27 de agosto de 2025 un aparte de un reporte periodístico en el que había precisado lo que sería una dura advertencia al Gobierno colombiano, en el sentido de que cualquier apoyo a las estructuras que avalen, según él, regímenes totalitarios, recibirán una fuerte respuesta del país norteamericano. En síntesis, un mensaje que tendría como destinatario al jefe de Estado.

“El legislador subrayó que la medida busca enviar un mensaje claro a Bogotá: Washington no tolerará políticas que fortalezcan regímenes autoritarios o que permitan el avance de redes criminales que amenazan la seguridad regional y la salud pública en Estados Unidos”, publicó el congresista, haciendo referencia a un fragmento del artículo del portal informeorwell.com, en el que se replicó las declaraciones que dio a Emmanuel Rincón, editor de República USA.

Con esta publicación, el congresista republicano Mario Díaz-Balart enfatizó en sus críticas al presidente Gustavo Petro - crédito @MarioDB/X

Es oportuno destacar que el presidente colombiano ha insistido en los últimos días en desconocer al cartel de los Soles, una organización narcotraficante que operaría, según inteligencia estadounidense, en territorio venezolano, con la complacencia del jefe del régimen, y que exportaría cocaína vía marítima. Un tema por el que se enfrascó en una densa discusión con otro representante republicano: Carlos Giménez, que también advirtió fuertes consecuencias.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen.El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, expresó el gobernante el 25 de agosto, a través de la red social X.

