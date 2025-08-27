Colombia

Andrés Forero arremetió contra Petro por fracaso del nuevo modelo de salud del magisterio: “¡Qué cinismo!"

El congresista le recordó al mandatario que fue él mismo el que nombró a los funcionarios que acusa de ser los responsables de la mala implementación de la iniciativa para los docentes

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

El representante le contesto al presidente su mensaje por e lnuevo modelo de salud docente - crédito Colprensa - redes sociales

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, se fue en contra del presidente Gustavo Petro por sus comentarios sobre el hueco fiscal en la implementación en el nuevo modelo de salud del magisterio. El congresista le señaló al mandatario que los funcionarios que hoy cuestiona fueron nombrados por él mismo.

El origen de la discusión fue una investigación de W Radio, en la que se reveló que el presidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Aldo Cadena, ordenó al ministro de Educación trasladar $1,7 billones de las pensiones de los docentes al rubro de salud para cubrir un hueco fiscal de $2,7 billones.

Frente a este panorama, el presidente Petro se defendió diciendo que el nuevo modelo de salud no tiene un hueco fiscal y que la falta de recursos corresponde a contratos firmados sin control alguno por el expresidente de la previsora.

Ante estas palabras del mandatario, el representante Forero respondió a través de su cuenta oficial de la red social X con un mensaje en el que señaló al jefe de Estado de estar “lavándose las manos” y evadiendo toda su responsabilidad en el fracaso de la implementación del nuevo modelo de salud de los docentes de los colegios oficiales del país.

Adicionalmente, calificó las afirmaciones del mandatario como “cínicas” para luego destacar que fue el mismo presidente el que nombró y posesionó en sus cargos a quienes hoy acusa de orquestar el fracaso del modelo de salud.

El representante se fue en contra del presidente - crédito @AForeroM/x

“¡Qué cinismo! @petrogustavo se lava las manos y de forma descarada desconoce que él nombró a las personas a las que hoy acusa del desastre del nuevo sistema de salud magisterial", señaló el congresista.

Y es que el representante es una figura de autoridad cuando de salud se trata, dado que fue uno de los congresistas más visibles de la oposición en la discusión de la reforma a la salud en la corporación a la que pertenece, por lo que en su mensaje incluso señaló al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de engañar a las IPS para que fueran ellas las que asumieran la responsabilidad del fracaso del modelo.

Sumado a esto, precisó que el presidente también dejó pasar los comprometedores audios del jefe de la cartera de Salud, revelados en mayo de 2024, en los que deja en evidencia el fracaso del modelo en una reunión con los directivos de la Fiduprevisora, entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a los docentes colombianos.

Petro cuestionó el papel del Fomag en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Colprensa/Fomag

“También pasa por alto los comprometedores audios en los que @GA_Jaramillo sugería engañar a las IPS”, puntualizó el congresista.

Este no fue el único mensaje del representante sobre la investigación del medio de comunicación citado que demuestran las fallas en la implementación del modelo que fue calificado por el mismo Gobierno nacional como el “piloto de la reforma a la salud”, que ha enfrentado duros cuestionamientos en su tránsito por el Capitolio Nacional.

En uno de estos mensajes, Forero señaló que el fracaso del modelo de los docentes es una muestra más de que la administración del presidente Gustavo Petro es un “desastre total”.

“Así va el “piloto” de la reforma a la salud de @petrogustavo y @GA_Jaramillo.Por donde se lo mire este gobierno es un desastre total", escribió el congresista con respecto a la investigación periodística del medio radial.

Forero se refirió al nuevo proyecto de reforma a la salud que transita en el Congreso - crédito @MinHacienda/X

De igual manera, la posición del representante con respecto a los cambios que el Gobierno nacional pretende implementar en el sistema de salud de los colombianos, cuyo piloto es el modelo docente, ha quedado en evidencia en sus intervenciones en espacios de discusión en torno a los retos de la atención en salud.

En un foro de esta materia, aseguró que el nuevo proyecto de reforma, que es discutido en el Legislativo, es incluso más nocivo para el sistema que la iniciativa radicada y debatida en los primeros años del cuatrienio Petro.

