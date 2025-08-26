Colombia

Yina Calderón mostró su avance en el boxeo y lanzó una indirecta a su contrincante Andrea Valdiri: “El que menos corre vuela”

La empresaria e ‘influencer’ mostró los avances de su entrenamiento para el combate de boxeo contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4, que se realizará el 18 de octubre en el Coliseo Medplus, de Bogotá

Elsa Barrera

Elsa Barrera

Yina Calderón mostró avances en
Yina Calderón mostró avances en su entrenamiento de boxeo para el combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4 - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina Calderón mostró por primera vez los avances de su entrenamiento de boxeo para el esperado combate contra Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4, que se celebrará en el Coliseo Medplus de Bogotá.

La empresaria e influencer compartió detalles de su preparación a través de su cuenta de Instagram, generando expectativa entre sus seguidores y lanzando una indirecta a su rival.

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, Calderón reveló que lleva aproximadamente un mes entrenando bajo la supervisión de un profesional de la Liga de Boxeo Bogotá. “Estoy entrenando hace más o menos un mes con alguien muy teso de la Liga de Boxeo Bogotá. Los primeros entrenamientos, ustedes vieron los videos, no... duro, duro, incluso, estaba más gordita, es por eso mi baja de peso también”, expresó la influenciadora en sus redes sociales.

La influenciadora bogotana mostró por primera vez cómo se prepara para el esperado duelo, revelando detalles de su rutina y lanzando una indirecta que ha encendido la rivalidad con Andrea Valdiri - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Calderón también compartió imágenes de sus primeras sesiones en el ring, acompañadas del mensaje: “Aquí mis primeros entrenamientos hace 1 mes, no sabía ni pararme, pero ya he cogido práctica, luego les muestro mi avance”.

La empresaria destacó que, aunque no suele mostrar su progreso en redes sociales, ha estado trabajando intensamente para estar a la altura del reto. “Ya he logrado captar muchas cosas, pero yo creo que el avance se los muestro mucho más adelante. Pero sí, yo no soy tan marica de ir a una pelea sin prepararme”, afirmó Calderón en su historia de Instagram.

Sin mencionar directamente a Andrea Valdiri, Calderón dejó entrever una indirecta hacia su contrincante al señalar que prefiere mantener un perfil bajo respecto a su preparación, a diferencia de quienes comparten abiertamente sus avances. “Solamente que no quería contárselos ni mostrarles porque yo manejo un perfil más bien tranquilo en ese aspecto. Pero para la angustia de algunos y la tranquilidad de los saiyajines (SIC), sí he entrenado y muy duro. Muy duro”, explicó la influencer.

La influenciadora reveló detalles inéditos de su preparación física para el combate contra Andrea Valdiri, generando expectativa entre sus seguidores y aumentando la tensión previa al evento de boxeo en Bogotá - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En medio de la reserva y las indirectas, Yina Calderón dejó un mensaje en sus redes que sugiere que aún podría sorprender a sus seguidores y a su rival en el cuadrilátero: “Yo no voy a ser tan irresponsable de irme a subir a un ring sin haber entrenado, por respeto al evento, por respeto a mis seguidores, por respeto a la gente que está apostando, incluso por respeto a mi rival (...) pero ustedes tranquilos, hagan sus apuestas que el que menos corre vuela”.

Mientras Calderón opta por la reserva, la bailarina y empresaria Andrea Valdiri ha hecho pública su rutina de entrenamiento en redes sociales, mostrando videos de sus prácticas bajo la supervisión de Jacobo Crissmatt, un entrenador con experiencia en la formación de boxeadores profesionales.

Valdiri ha evidenciado dominio en aspectos técnicos como la guardia, el juego de pies y los golpes directos, lo que ha llamado la atención de los aficionados. Crissmatt, que ha trabajado con atletas como el venezolano Alberto Ramírez, olímpico en 2016, destacó la capacidad de la influenciadora barranquillera: “Tiene una zurda peligrosa”, aseguró el entrenador, resaltando la disciplina y fuerza de Valdiri.

El 18 de octubre Bogotá
El 18 de octubre Bogotá será testigo del combate entre Yina Calderón y Andrea Valdiri - crédito @andreavaldirisos/Instagram

El enfrentamiento entre Calderón y Valdiri forma parte de la cartelera de Stream Fighters 4, un evento de boxeo de exhibición que reúne a reconocidas figuras del mundo digital y que es organizado por el streamer paisa Westcol.

La cuarta edición del certamen se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá, donde además de este duelo, se presentarán otros combates entre creadores de contenido de distintos países latinoamericanos. Entre los enfrentamientos confirmados figuran JH de la Cruz contra Cristorata (Perú), Karina García frente a Karely Ruiz (México), Shelao (Chile) ante Belosmaki, Milica (Argentina) contra May, y TheNino (República Dominicana) frente a ByKyng (Chile).

La rivalidad entre Calderón y Valdiri ha sido motivo de atención en redes sociales, alimentando la expectativa de los seguidores de ambas. El historial de desencuentros y la curiosidad por verlas enfrentarse en el ring han convertido este combate en uno de los más esperados de la velada. La tensión previa y las estrategias opuestas de preparación han aumentado el interés por el desenlace de este duelo.

Yina CalderónAndrea ValdiriStream Fighters 4Pelea de Yina Calderón y Andrea ValdiriEntrenamiento de Yina CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

