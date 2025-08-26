Vicky Dávila aseguró que magistrados del CNE concluyeron que campaña de Gustavo Petro sí violó los topes: “Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder”

Vicky Dávila hizo fuertes señalamientos en contra de Gustavo Petro - crédito @vickydavilaperiodista/Instagram

La candidata presidencial Vicky Dávila volvió arremeter en contra de Gustavo Petro, ahora afirmando que su campaña sí violó los topes y que el hijo del mandatario, Nicolás Petro, lo había confesado todo.

“Magistrados del CNE concluyeron que campaña de Petro sí violó los topes. Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder. Curiosamente en la Fiscalía esa investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”, señaló la también periodista.

