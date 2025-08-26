Colombia

Valor de apertura del euro en Colombia este 26 de agosto de EUR a COP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se cotiza al inicio del día a 4.688,08 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 1,38% con respecto a los 4.624,10 pesos de la jornada previa.

En la última semana, el euro anota una subida 0,81%, por ello en términos interanuales aún acumula un incremento del 1,22%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, cambia el sentido del resultado previo, donde se anotó un descenso del 1,55%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia estable en fechas recientes. La volatilidad referente a la última semana es superior a los números conseguidos para el último año (15,23%), así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Gustavo Petro se fue contra la Federación de Cafeteros por acuerdos con multinacionales: “Es un trabajo muy fácil y se ganan un billetal”

El presidente denunció acuerdos con multinacionales que diluyen la identidad del café colombiano y acusó a delegados del gremio de obtener privilegios en el exterior a costa del sector

Gustavo Petro se fue contra

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

La exparticipante del ‘reality’ compartió en redes sociales que asumió sola la crianza de su hijo, además de revelar fuertes declaraciones sobre el rol y presencia de Renzo tras el nacimiento del bebé

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Vicky Dávila aseguró que magistrados del CNE concluyeron que campaña de Gustavo Petro sí violó los topes: “Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder”

La candidata presidencial y periodista afirmó que “esas investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”

Vicky Dávila aseguró que magistrados

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

El exdefensor afirmó que maniobras como perder tiempo, fingir faltas o buscar cualquier ventaja forman parte de la estrategia para consagrarse campeón

Exjugador de Millonarios le criticó

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

La viuda de Omar Geles rindió homenaje al reconocido compositor y acordeonero, con un tatuaje de sus iniciales y un símbolo de infinito. Este gesto se ha viralizado en redes sociales y ha generado múltiples reacciones de fanáticos

Maren García se hizo un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali, Valle del

Atentado en Cali, Valle del Cauca | Expresidente Uribe envió su apoyo al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro: “Rechazo nacional”

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

El retorno de Carolina Acevedo a ‘Masterchef Celebrity’ recordó las peleas que tuvo en su temporada: “Da ansiedad estar aquí”

Jessi Uribe contó detalles del final de su relación con Sandra Barrios y la inesperada llamada a Paola Jara: “No soy capaz de seguir aquí”

Por problemas de salud, Santiago Cruz suspendió su gira por Estados Unidos: “Con el corazón herido”

Deportes

Exjugador de Millonarios le criticó

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão