Tras polémica por fotos con Netanyahu, Iván Duque compartió foto con Isaac Herzog, presidente de Israel

El expresidente colombiano dijo que el motivo del encuentro fue establecer un diálogo sobre tecnología, innovación y comercio

Juan Romero

Juan Romero

Iván Duque e Isaac Herzog
Iván Duque e Isaac Herzog - crédito X @IvanDuque

En la mañana del martes 26 de agosto, a través de su cuenta de X, el expresidente colombiano Iván Duque compartió una foto y un mensaje de lo que fue su encuentro con Isaac Herzog, presidente de Israel.

Esta nueva publicación del expresidente colombiano se daluego de que Duque compartiera fotos con Benjamin Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel, y con el empresario colombiano Gabriel Gilinski.

En la publicación Duque dijo que el propósito fue fortalecer alianzas enfocadas al desarrollo tecnológico y del comercio, a través de la Fundación Innovación para el Desarrollo, liderada por el propio Duque.

“El Presidente de Israel, Isaac Herzog, es un amigo incondicional de Colombia y una persona comprometida con estrechar los lazos entre nuestras naciones. Disfruté dialogar con él sobre los avances en materia de comercio, innovación y tecnología que logramos consolidar, y sobre la importancia de construir caminos que permitan la formación de emprendedores e innovadores sociales jóvenes de Colombia en Israel, como lo estamos adelantando con la Fundación Innovación para el Desarrollo”, escribió Duque en su cuenta de X.

Duque dijo que el encuentro
Duque dijo que el encuentro se basó un diálogo sobre innovación - crédito X

