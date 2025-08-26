Petro lanzó pulla a ‘Ivan Mordisco’ por incautación de cocaína oculta en gas licuado de petróleo: “Ivancito ya no puede”

El presidente Gustavo Petro aseguró que Iván Mordisco ha encontrado dificultades para enviar mercancía ilegal a través del Pacífico colombiano - crédito Reuters/Presidencia

El presidente Gustavo Petro celebró la incautación de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína que tenía como destino los puertos del Caribe colombiano. De acuerdo con la Policía Nacional, la mercancía fue decomisada en Pereira (Risaralda) y pertenecía a la estructura Carlos Patiño del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Las autoridades indicaron que la modalidad de ocultamiento del cargamento ilícito es inédita. El estupefaciente fue escondido en gas licuado de petróleo, en un vehículo tipo cisterna. Esa sustancia es considerada peligrosa y puede generar incendios.

El jefe de Estado se refirió al respecto, asegurando que la mercancía no pertenece al cartel de Los Soles, una organización criminal de Venezuela; es propiedad del guerrillero y “traqueto” Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. En su publicación en X lo señaló de ser responsable de asesinatos en Colombia y en Estados Unidos, delito que habría cometido a través del narcotráfico.

“Ivancito ya no puede sacar tanta cocaína por el océano pacífico y le toca usar las carreteras y otros mares. Allí se encontró con la junta del narcotráfico y algunos mexicanos e italianos y uruguayos y colombianos, a quien les vende su cocaína”, aseveró.

