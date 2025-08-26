Margarita Rosa de Francisco reiteró su apoyo a Carolina Corcho con un contundente mensaje publicado en sus redes sociales

Margarita Rosa de Francisco continúa mostrando su apoyo a Carolina Corcho para la Presidencia de Colombia - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG

El llamado de la actriz Margarita Rosa de Francisco a la “emancipación” de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia ante la estructura de poder dentro del Centro Democrático cobró fuerza tras la designación de Miguel Uribe Londoño como precandidato presidencial.

La actriz utilizó su cuenta en la red social X el domingo 24 de agosto para cuestionar la influencia decisoria de un “patriarca” sobre las principales figuras femeninas del partido, sin mencionar de forma directa a Álvaro Uribe Vélez.

Según lo expresado por Margarita: “Si yo fuera María Fernanda o Paloma me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma porque le han trabajado sin descanso a la causa. Ni siquiera se pueden quejar públicamente del jefe, porque les va peor. El patriarcado que ellas mismas defienden es traicionero. Emancípense, mujeres”.

El comentario surgió como reacción al respaldo público del expresidente Álvaro Uribe Vélez a favor de Uribe Londoño, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, en detrimento de las aspiraciones políticas internas de las senadoras, quienes en diversas ocasiones han demostrado lealtad al partido.

Margarita Rosa de Francisco se refirió al respaldo que tienen Paloma Valencia y María Fernanda Cabal en su partido - crédito X

El viernes 22 de agosto, el partido comunicó oficialmente el aval a la precandidatura de Uribe Londoño, luego de una serie de reuniones mantenidas entre la dirección del Centro Democrático, la familia Uribe Turbay y otros aspirantes.

El anuncio, expuesto también en un comunicado, destacó que el respaldo fue “unánime y contó con el aval de los demás precandidatos y la dirección del partido”, en referencia a los acuerdos alcanzados en dichas reuniones.

Ante la reacción de “La Mencha”, varias personas salieron a dejarle comentarios a Margarita Rosa de Francisco en su texto de las redes sociales porque consideran que esa situación no estaría sucediendo solo en el Centro Democrático, si no ha sido un tema que también han visto los ciudadanos en el Pacto Histórico, especialmente desde Gustavo Petro.

Es por esto que la actriz colombiana aprovechó para responder con un contundente mensaje que su respaldo no va hacia el actual presidente de Colombia, pues no es uno de los candidatos para las elecciones de 2026 y ella está Carolina Corcho