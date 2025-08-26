Colombia

Lina Garrido le respondió a Margarita Rosa de Francisco comentario sobre la precandidatura de Miguel Uribe: “Por lo menos en Centro Democrático ponen a alguien del partido”

Tras la publicación de la actriz cuestionando la postura de congresistas del Centro Democrático, Garrido destacó la transparencia en la designación de miembros dentro de la colectividad

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Lina Garrido contestó a mensaje
Lina Garrido contestó a mensaje en que Margarita Rosa de Francisco criticó la actitud de Paloma Valencia y María Fernanda Cabal frente al "patriarca" del partido - crédito Lina Maria Garrido/Facebook e Instagram

Margarita Rosa de Francisco, reconocida por su carrera en la actuación y la televisión, así como por su afinidad con el movimiento político de Gustavo Petro, publicó en la plataforma X un mensaje dirigido a las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, integrantes del Centro Democrático.

En su publicación, cuestionó la postura que, a su juicio, ambas mantienen respecto a las determinaciones de un líder al que califica como patriarca, sin nombrar explícitamente a Álvaro Uribe Vélez, líder político de dicha colectividad.

Ante el mensaje de Margarita Rosa de Francisco, la representante a la Cámara del partido Cambio Radical Lina María Garrido respondió a través de la misma red social. Garrido escribió: “Por lo menos en Centro Democrático ponen a alguien del partido”.

La actriz, originaria del Valle del Cauca, sostiene que el “patriarca” ha excluido a las senadoras de momentos clave de toma de decisiones, aunque ellas han mostrado compromiso y capacidad en el partido durante años.

Esto ocurre después de que Álvaro Uribe manifestara apoyo a Miguel Uribe Londoño, quien es el progenitor de Miguel Uribe Turbay, como precandidato. A raíz de esta situación, Margarita Rosa de Francisco las alentó a cuestionar la estructura de poder vigente dentro del Centro Democrático.

“Si yo fuera María Fernanda o Paloma me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma porque le han trabajado sin descanso a la causa. Ni siquiera se pueden quejar públicamente del jefe, porque les va peor. El patriarcado que ellas mismas defienden es traicionero. Emancípense, mujeres”, comentó la actriz afín con el Gobierno de Gustavo Petro.

Margarita Rosa de Francisco lanzó
Margarita Rosa de Francisco lanzó pullas a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal - crédito X

Lina Garrido respondió a la actriz poniendo en duda sus afirmaciones sobre el comportamiento dentro del Centro Democrático. Garrido le pidió a de Francisco que, si consideraba cierto lo que decía sobre el trato hacia las senadoras de ese partido, entonces explicara la situación que, según ella, enfrenta Gustavo Bolívar dentro del Pacto Histórico.

En su mensaje, también defendió el proceso interno del partido antes mencionado, al asegurar que allí se eligen candidatos del propio Centro Democrático y sin casos de corrupción asociados. Contrastó esto con lo que ocurre, según su visión, en el Pacto Histórico, al mencionar la candidatura de Daniel Quintero Calle y sugerir que podrían repetirse situaciones similares con Alfredo Saade, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de Despacho en el Gobierno Petro.

Lina Garrido contestó a mensaje
Lina Garrido contestó a mensaje de Margarita Rosa de Francisco - crédito @linamariagarri1

“Margarita si lo que Ud dice es cierto, cuénteme ¿Cómo se llama lo que le están haciendo a @GustavoBolivar en el Pacto? Por lo menos en Centro Democrático ponen a alguien del partido, sin escándalos de corrupción, pero ustedes se dejaron meter de candidato al imputado @QuinteroCalle … no me sorprendería que también les metieran nuevamente a @alfredosaadev", escribió en su respuesta la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Por otro lado, Paloma Valencia, una de las senadoras mencionadas por Margarita Rosa de Francisco, se refirió a la selección del candidato presidencial del Centro Democrático a través de su cuenta de X. Valencia respondió a las críticas dirigiéndose a quienes apoyan a Gustavo Petro y expresan inquietud sobre los procesos internos del partido.

En su publicación, Paloma Valencia afirmó que el Centro Democrático contará con una candidata mujer y aseguró que, según sus expectativas, el partido elegirá a la primera presidenta mujer de Colombia, quien además será de orientación uribista.

“A las seguidoras de Petro que están preocupadas por el @CeDemocratico; le cuento nosotros tendremos candidata mujer y elegiremos la primera mujer Presidente de Colombia y será Uribista.👋saludos", escribió Paloma Valencia.

Paloma Valencia defendió la selección
Paloma Valencia defendió la selección de candidato en el Centro Democrático - crédito @PalomaValenciaL

En otro de sus mensajes también mencionó el tema escribiendo lo siguiente: “Hay unas mujeres tan acostumbradas al autoritarismo que quieren enseñarnos a otras como ser mujeres. La libertad está incluso sobre las que se creen dueñas del discurso sobre la feminidad. El Centro Democrático impulsa tres precandidatas mujeres (60%), más que cualquier otro partido. Eso es verdadero empoderamiento, debe ser difícil para las petristas solo tener discursos para consolarse”.

