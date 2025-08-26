Beéle inunda el ranking de las canciones más escuchadas hoy por los usuarios en Apple Colombia

Beéle sorprende en el listado, colocando varias canciones en diferentes lugares del top 10. (@beele/Instagram)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más escuchadas

1. top diesel

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada top diesel, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se mantiene en segundo lugar.

3. no tiene sentido

Beéle

Lo más nuevo de Beéle, no tiene sentido, entra directamente al tercer lugar de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

4. quédate

Beéle

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Beéle. Quizás por esto es que quédate debuta en el ranking directamente en el cuarto puesto.

5. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

El sencillo más reciente de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal ya se vislumbra como un nuevo clásico. Ba Ba Bad Remix entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. UNA NOCHE DE LOCURA

Blessd

UNA NOCHE DE LOCURAde Blessd está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 7, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. SE LO JURO MOR

Feid

El que fuera un exitazo de Feid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 6.

8. SANKA

Ryan Castro y Dongo

SANKA se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Ryan Castro y Dongo está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Verano Rosa

KAROL G y Feid

Verano Rosa de KAROL G y Feid se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un alza de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.