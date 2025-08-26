Indepaz confirma 51 masacres en 2025 tras asesinato de tres jóvenes en Tame, Arauca

Arma de fuego - Colprensa

El municipio de Tame, en Arauca, fue escenario de un nuevo hecho violento que dejó como saldo tres jóvenes asesinados el 25 de agosto.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que con este crimen se eleva a 51 el número de masacres ocurridas en el país durante 2025.

Precaución - No pasar | Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque se registró hacia el mediodía en la zona conocida como Rincón de la Esperanza. Según los reportes iniciales, un grupo de hombres armados llegó a una vivienda donde estaban las víctimas y, tras ingresar de manera violenta, dispararon en repetidas oportunidades.

Los agresores, además, habrían vandalizado el lugar antes de huir. Las identidades de los fallecidos aún no han sido establecidas de manera oficial.

Arma de fuego | crédito archivo Colprensa

De acuerdo con Indepaz, la acción armada se enmarca dentro de la grave situación humanitaria que atraviesa Arauca desde hace varios años.

La entidad ha señalado que las comunidades civiles en la región se encuentran expuestas de manera constante a homicidios, hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores por parte de diferentes estructuras ilegales que se disputan el control territorial.

La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre los riesgos en el departamento a través de la Alerta Temprana 011 de 2023.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

En ese documento se indicó que la población civil vive bajo una presión continua ejercida por grupos armados, lo que se traduce en graves vulneraciones a los derechos humanos. La alerta hizo especial énfasis en la afectación a comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, firmantes del Acuerdo de Paz y líderes sociales.

En la zona donde ocurrió este crimen operan estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 10 y el Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente, además de grupos de carácter local. Pese a que la jurisdicción corresponde a la Octava División del Ejército Nacional, la presencia militar no ha logrado frenar la continuidad de estas acciones violentas.

Indepaz destacó que el asesinato múltiple en Tame refleja un patrón de violencia que se repite en varias regiones del país. La entidad mantiene un registro sistemático de este tipo de hechos, y con el caso de Arauca la cifra de masacres en lo que va del año alcanza las 51.

El organismo ha reiterado en sus informes que los homicidios colectivos hacen parte de una dinámica de control territorial en la que la población civil queda en medio de las confrontaciones entre actores ilegales. Este escenario ha generado un clima de inseguridad permanente y un deterioro en las condiciones de vida de miles de familias.

Las comunidades de Tame y otros municipios de Arauca han expresado de manera reiterada la necesidad de medidas integrales de protección. Los habitantes han insistido en que la militarización por sí sola no ha resultado suficiente para detener la violencia, por lo que reclaman estrategias que incluyan programas sociales, atención humanitaria y garantías de seguridad para líderes y poblaciones en riesgo.

La Defensoría del Pueblo, en sus pronunciamientos, ha señalado que uno de los factores que agrava la crisis es la utilización de la población como escudo en medio de las disputas por las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales. En este contexto, los homicidios, amenazas y desplazamientos se convierten en mecanismos de presión contra las comunidades.

El homicidio múltiple ocurrido en Rincón de la Esperanza se suma a otros episodios recientes en los que han sido atacados líderes comunales, campesinos y jóvenes. Según Indepaz, la persistencia de estas acciones refleja la necesidad de avanzar en soluciones que integren la acción del Estado en materia de seguridad, justicia y protección de derechos.

Con el registro de esta masacre, la entidad insiste en que el panorama nacional evidencia una tendencia que no ha logrado ser contenida. Las cifras consolidan a 2025 como un año crítico en cuanto a homicidios colectivos, con presencia significativa en departamentos fronterizos y zonas estratégicas para el control de economías ilícitas.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han señalado que, además del accionar armado, existen otros riesgos como el reclutamiento forzado de menores y la intimidación constante a comunidades rurales. Estos factores generan desplazamientos internos que afectan tanto a pobladores de Arauca como a municipios cercanos.

El asesinato de tres jóvenes en Tame ocurre en un contexto en el que diferentes organismos nacionales e internacionales han reiterado llamados a implementar mecanismos efectivos de prevención. Entre las recomendaciones se encuentran la articulación de políticas públicas, el fortalecimiento de la institucionalidad local y la creación de espacios de diálogo comunitario que permitan mitigar el impacto del conflicto armado en la región.