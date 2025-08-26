Gustavo Bolívar lanzó “pulla” a Daniel Quintero: “Si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato”

Gustavo Bolívar se refirió a Daniel Quintero en una reciente entrevista en Caracol Radio - crédito EFE

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar remarcó durante una entrevista con Caracol Radio la importancia de la transparencia en el proceso de selección de candidatos del Pacto Histórico a las elecciones presidenciales de 2026.

Bolívar afirmó de forma categórica que “si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato”, declaración que centró su análisis sobre la inscripción del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como competidor en la consulta interna.

En sus declaraciones, Bolívar subrayó que el próximo 26 de octubre DE 2025 al menos ocho aspirantes disputarán la consulta para definir al único candidato de la izquierda colombiana.

Advirtió que la competencia será compleja por las tensiones dentro de Colombia Humana y del mismo Pacto Histórico.

“El convencimiento que tenemos es que de esa consulta va a salir el representante de la izquierda a la presidencia de la República”, expresó el precandidato durante la emisora, contextualizando la relevancia de la unidad pese a los desafíos internos.