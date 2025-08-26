Colombia

Enrique Peñalosa se reunió con Álvaro Uribe y realizó invitación a los candidatos del Centro Democrático: “Debemos buscar más lo que nos une”

El exalcalde de Bogotá le propuso al líder político que los aspirantes del Centro Democrático se sumen a un proceso abierto para fortalecer consensos y consolidar una plataforma política común

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Enrique Peñalosa y Álvaro Uribe
Enrique Peñalosa y Álvaro Uribe se reunieron para hablar de las elecciones del 2026 - crédito Colprensa y (AP Foto/Fernando Vergara)

A medida que se aproximan las elecciones, distintas figuras de la política intensifican sus actividades públicas y sostienen encuentros estratégicos. Estas acciones buscan definir alianzas, consolidar propuestas y posicionarse en el debate nacional, mientras partidos y movimientos afinan su estrategia frente al próximo escenario electoral.

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe para dialogar sobre el rumbo del Centro Democrático.

A través de un mensaje y un video difundidos por medio de su cuenta en la red social X tras el encuentro, Peñalosa reveló que invitó a los candidatos del partido a participar en un proceso de selección abierto a quienes comparten principios y valores similares.

Peñalosa destacó la necesidad de que los sectores afines enfoquen sus esfuerzos en los temas que comparten, con el objetivo de construir una plataforma común y fortalecer la unidad política en este momento.

Enrique Peñalosa se reunió con
Enrique Peñalosa se reunió con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @EnriquePenalosa

“Me reuní con el expresidente Uribe y lo invité a que los candidatos del Centro Democrático participen en el proceso de selección que debemos hacer entre todos los que compartimos unos valores fundamentales. En este momento, quienes coincidimos en lo esencial debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa”, informó el exmandatario capitalino en su mensaje de X.

En el video publicado por Enrique Peñalosa, se observa al exalcalde conversando con Álvaro Uribe ante una mesa servida para una reunión, en un espacio cerrado y luminoso. Ambos aparecen de pie, dialogando de manera directa.

Enrique Peñalosa subió un video de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe - crédito @EnriquePenalosa

En otra de sus publicaciones, Enrique Peñalosa hizo referencia a la candidatura de Miguel Uribe Londoño para la presidencia, destacando la importancia de la unión entre quienes comparten principios esenciales. Peñalosa mostró respeto por la decisión de Uribe Londoño de aspirar al cargo, subrayando la estrecha relación familiar que tenía con su padre y expresando su apoyo a una competencia basada en la coincidencia de valores fundamentales.

En su mensaje, Peñalosa llamó a quienes mantienen puntos de vista similares a sumarse y trabajar juntos, reiterando su deseo de éxito para el nuevo candidato.

“Conozco la cercanía total que había entre Miguel y su papá y sé del inmenso amor que se tenían. Respeto total por la decisión de Miguel Uribe Londoño de lanzarse a la presidencia en representación de su hijo. Bienvenido a esta contienda en la que todos los que compartimos unos principios fundamentales debemos unirnos. Le deseo todo lo bueno”, escribió en una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Enrique Peñalosa reaccionó en sus
Enrique Peñalosa reaccionó en sus redes sociales a la candidatura de Miguel Uribe Londoño - crédito @EnriquePenalosa

Por otro lado, el exjefe de Estado, Álvaro Uribe sostuvo encuentros con diversas figuras políticas. El sábado anterior participó en una actividad desarrollada en el parque El Golfito, ubicado en Modelia, sitio donde el 7 de junio ocurrió un ataque armado que tuvo como objetivo a Miguel Uribe Turbay.

Frente a un grupo reducido de seguidores, el exmandatario presentó un mensaje corto en el que destacó la trayectoria del exsenador vinculado a la fuerza política contraria y reiteró su énfasis en la temática de seguridad.

“Que en este lugar se simbolice una llama eterna, como el amor eterno de Miguel por Colombia. Que quienes concurramos no veamos aquí un lugar de venganza, tampoco de falsa paz. Que aquí nos comprometamos a animar la fe en Colombia, que no puede quedar perdida (...) que en el paso por este lugar Miguel inspire la seguridad para que un día haya paz”, expresó en el arranque de su intervención.

Tras él se encontraban Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, varios congresistas y precandidatos presidenciales del partido, entre ellos María Fernanda Cabal.

Uribe volvió a abordar conceptos propuestos por Uribe Turbay, alineados con los principios tradicionales de su partido, puntos que también resaltó en Sabaneta, Antioquia, el pasado miércoles después de recuperar su libertad. “La seguridad que proteja la libertad, para que se pueda emprender, sin la condición de contar con el afecto o el desafecto del gobernante. La seguridad que proteja el florecimiento de empresas, para que el trabajador tenga la oportunidad de escoger entre muy buenas opciones”.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaÁlvaro UribeCentro DemocráticoElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

