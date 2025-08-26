Ecopetrol asume en solitario la exploración tras salida de Shell y confirma continuidad en bloque KGG

- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó desde Riohacha que la estatal petrolera asumirá en solitario las actividades de exploración en el bloque KGG, tras la decisión de la compañía británica Shell de retirarse de este proyecto.

La salida se oficializará en las próximas semanas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Shell y Ecopetrol | crédito Colprensa//Toby Melville/Reuters/Ecopetrol

Durante su declaración, el directivo señaló que “Shell anunció su retiro del bloque que estamos explorando conjuntamente, el bloque KGG, donde tenemos expectativas importantes de recursos de gas.

Lo que hemos informado al mercado es que nos mantenemos en nuestra posición, y ahora se hará la formalización de esa salida ante la ANH de Shell”, expresó en palabras citadas por Blu Radio.

El bloque KGG, ubicado en aguas del Caribe colombiano, ha sido considerado un área con potencial significativo de reservas de gas natural. Según Roa, la compañía continuará con el plan de inversiones establecido para la zona, garantizando la continuidad de los estudios y perforaciones programadas.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol |crédito Colprensa

En sus declaraciones, el presidente de Ecopetrol recalcó que la decisión no detendrá el cronograma de actividades: “Nosotros hemos anunciado que vamos a seguir solos, por ahora, en la maduración y desarrollo de esos recursos que seguramente vamos a seguir encontrando y consolidando con inversiones que estamos realizando en el bloque KGG. Nos mantenemos como operador y toda la exploración del proyecto queda a cargo de Ecopetrol”, indicó el ejecutivo.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había recibido días atrás la solicitud formal de Shell para ceder sus contratos de explotación en varios proyectos de hidrocarburos ubicados en el mar Caribe. Entre ellos figuran los bloques E&P COL-5, Purple Angel y Fuerte Sur, que hasta ahora eran operados en alianza entre la multinacional y la petrolera estatal colombiana.

De aprobarse el trámite por parte de la SIC, Ecopetrol quedaría como titular exclusivo de estos contratos offshore, incrementando su participación en el portafolio de exploración costa afuera. Actualmente, la compañía ya posee un 50 % de participación en dichos bloques, por lo que con la salida de Shell asumiría la totalidad de los derechos y responsabilidades.

El retiro de la multinacional británica coincide con un periodo de ajustes estratégicos en varias empresas de energía a nivel global, que han revisado sus inversiones en proyectos de hidrocarburos frente a los cambios en los mercados internacionales y en la política energética de distintos países.

En el caso colombiano, la exploración costa afuera representa una de las apuestas más importantes para garantizar el abastecimiento de gas natural en los próximos años.

Ecopetrol - Ricardo Roa | crédito Colprensa

Roa explicó que la empresa continuará fortaleciendo la presencia en el Caribe, al tiempo que mantiene sus inversiones en otras regiones del país. La exploración offshore se ha consolidado como uno de los ejes de la estrategia de diversificación energética, especialmente por el potencial de reservas de gas que, según estimaciones de la industria, podrían respaldar la demanda interna en el mediano y largo plazo.

La decisión de Shell de abandonar los contratos no implica la paralización de las operaciones en curso. Por el contrario, Ecopetrol se compromete a dar continuidad a los trabajos de sísmica, perforación y análisis de prospectividad, con el propósito de evaluar de manera precisa la magnitud de los recursos. “Lo que hemos informado al mercado es que nos mantenemos en nuestra posición”, reiteró Roa en su intervención.

Cabe señalar que los bloques Purple Angel y COL-5 han sido identificados previamente como áreas de interés para la exploración de gas natural. Estos contratos se encuentran localizados en la cuenca Caribe, una zona considerada estratégica para el futuro energético del país.

Además de garantizar el desarrollo técnico de los proyectos, Ecopetrol deberá asumir los compromisos ambientales y sociales vinculados a la exploración en aguas profundas, en coordinación con las autoridades regulatorias y las comunidades de la zona de influencia.

La estatal colombiana ha insistido en que la operación en solitario no modificará los planes de largo plazo y que, por el contrario, la compañía seguirá abierta a establecer nuevas alianzas estratégicas en caso de ser necesario. Por ahora, la prioridad será consolidar la ejecución de los contratos que pasan a estar bajo su control exclusivo.

El retiro de Shell, que deberá ser formalizado por la ANH en los próximos días, representa un cambio en el panorama de la exploración costa afuera en Colombia, al dejar a Ecopetrol como operador único en áreas que se consideran claves para el suministro energético futuro.