Distrito entregará más de 12.000 millones de pesos en incentivos para proyectos culturales

La subsecretaria de Gobernanza Cultural subraya la continuidad y expansión de los proyectos culturales en Bogotá, apostando por el crecimiento y la proyección de las comunidades locales - crédito Alcaldía de Bogotá

Además de aspectos de movilidad e infraestructura, otro tema que suele resaltar a Administración distrital en Bogotá son los proyectos culturales que se llevan a cabo en la capital de Colombia.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, la subsecretaria de Gobernanza Cultural, Ana María Boada, profundizó sobre el inicio de una nueva edición de Más Cultura Local, un proyecto con el que se busca fortalecer las prácticas culturales en las diferentes localidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En primer lugar, Boada informó que para esta edición la inversión será de más de 30.000 millones de pesos, con los que se busca que la iniciativa, que es apoyada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y 20 fondos de desarrollo local, impulse proyectos de redes y estrategas de sostenibilidad en la capital.

“Somos varias entidades del distrito, varias entidades del sector cultura, trabajando de la mano articuladamente con los veinte alcaldes locales y sus fondos de desarrollo local, porque es la única forma en que realmente llegamos al tejido local y logramos impulsar todas las iniciativas barriales. Estas son finalmente las que mantienen y constituyen el piso de toda la cadena productiva, creativa y sostenible de la ciudad cultural”.

La funcionaria habló en profundidad sobre el programa - crédito Secretaría de Cultura

Otro aspecto destacado es que el proyecto, que lleva funcionando desde 2020, va a incrementar su alcance territorial, además de que incorporará beneficios directos para más de 1.000 personas y 285 iniciativas de 18 localidades.

La inversión de más de $12.000 millones se registrará con la apertura de una convocatoria pública que repartirá 674 estímulos económicos para iniciativas descentralizadas.

“Lo que estamos logrando es conectar a Bogotá, a sus creadores, a sus investigadores, a sus gestores culturales desde la base social, con la proyección de seguir construyendo y fortaleciendo una Bogotá productiva, una Bogotá cultural que se transforma desde cada uno del corazón de sus localidades”, indicó la subsecretaria.

Una nueva edición del programa busca fortalecer la vida cultural en 18 localidades. Incentivos, mentorías y movilidad internacional prometen cambiar el panorama creativo de la capital - Alcaldía de Bogotá

“Va a beneficiar a más de mil ciudadanos y ciudadanas con incentivos”, argumentó Boada sobre la importancia del programa, resaltando que habrá novedades de inclusión de conexiones y proyección cultural, un apartado orientado a fortalecer la sostenibilidad de artistas, colectivos y gestores, mediante acciones colaborativas fuera y dentro de la ciudad.

Este componente promueve el intercambio de experiencias, la generación de redes, estrategias de circulación e innovación en la gestión cultural, así como la organización de “hackatones”, mentorías, bancos de apoyos solidarios y ruedas de negocios.

La subsecretaria informó que con esta apuesta contempla movilidad nacional e internacional para quienes resulten seleccionados. “Seguimos construyendo sobre lo alcanzado y dándole más fuerza y alcance a los territorios”.

Alcance del proyecto

El programa Más Cultura Local abre su plataforma para propuestas innovadoras. Redes de apoyo, estímulos económicos y movilidad nacional e internacional marcan el inicio de una etapa clave para el sector cultural - Alcaldía de Bogotá

Mediante un comunicado, la Secretaría de Cultura indicó que el programa Más Cultura Local contempla la participación de personas expertas en cultura para la evaluación y el acompañamiento técnico de las propuestas que se presenten, resaltando que quienes integren estos equipos recibirán reconocimientos, conforme a los lineamientos establecidos por las entidades organizadoras.

De la misma forma, el distrito informó que desde 2020 se han consolidado instrumentos de fomento, incentivos y acciones de formación, orientados al fortalecimiento de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en Bogotá.

A partir del 27 de agosto, se habilitará la plataforma virtual SICON para que la ciudadanía acceda a toda la información relacionada con las convocatorias de Más Cultura Local 2025. A través de ese portal las personas interesadas podrán consultar los requisitos y lineamientos, así como registrar sus propuestas para obtener estímulos. El proceso está disponible tanto para quienes busquen iniciar un nuevo proyecto como para quienes quieran robustecer procesos existentes en el sector cultural de la capital.