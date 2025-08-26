Colombia

Armando Benedetti aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior están de acuerdo con que la brujería sea religión: “Le mienten a la gente”

El jefe de cartera desmintió rumores sobre una supuesta intención oficial de aceptar la brujería como religión, y advirtió sobre cadenas falsas y desinformación en redes sociales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Armando Benedetti aclaró que ni
Armando Benedetti aclaró que ni el Ejecutivo ni su cartera respaldan la idea de considerar la brujería una religión, señalando que mensajes engañosos buscan confundir a la opinión pública - crédito Ministerio del Interior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió en sus redes sociales los mensajes que, según él, circulan sobre una supuesta intención del Gobierno de reconocer la brujería como religión.

Aclaró que tanto él como el Ministerio del Interior rechazan esta interpretación y advirtió sobre las desinformaciones difundidas en plataformas como Whatsapp.

“Desde el 1 de agosto expresé que ni el Gobierno, ni el @MinInterior ni yo estamos de acuerdo con que la brujería sea religión. Lo vuelvo a repetir hoy ante las falsas cadenas de WhatsApp y desinformaciones de espontáneos y creativos que le mienten a la gente”, escribió el funcionario del Gobierno Petro en su mensaje de X.

