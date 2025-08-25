Vicky Dávila cuestionó la relación de Petro con Maduro: “Ya esta defensa no es normal”

La precandidata se despachó en contra del jefe de Estado - crédito X @VickyDavilaH y REUTERS

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a irse en contra del presidente Gustavo Petro por cuenta de sus declaraciones sobre el denominado cartel de los Soles. En esta ocasión, la aspirante al primer cargo de la nación hizo referencia a la negación del mandatario sobre la existencia de la organización delincuencial del narcotráfico.

Dávila señaló que el presidente insiste en negar a ese grupo y a los vínculos con el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, pese a que desde EE. UU. han asegurado que existe evidencia sólida para relacionar al dictador con actividades del narcotráfico, especialmente con el cartel de los Soles.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la precandidata citó el titular de un artículo del periódico El Tiempo en el que el jefe de Estado aseveró que dicha organización del tráfico de estupefacientes no existía, lo que fue interpretado como una forma de defender al dictador Maduro de los señalamientos hechos desde el norte del continente.

“‘El Cartel de los Soles no existe’: Petro defiende a Maduro, a pesar de las evidencias de narcotráfico de los EE.UU. contra el narcodictador“, escribió la periodista.

La aspirante a la Casa de Nariño aseguró que no son “normales” las reiteradas defensas del presidente colombiano al dictador del vecino país, por lo que aseveró que el cartel de los Soles sí existe y tiene vínculos delincuenciales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera rutas del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La precandidata lanzó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de la red social X - crédito @VickyDavilaH/x

A su vez, señaló directamente al ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, de ser los operadores principales de esa red del narcotráfico, que ya fue identificada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Ya esta defensa de Petro a Maduro no es normal. Claro que el Cartel de los Soles sí existe y está aliado con el ELN y es dueño del negocio de la cocaína en la frontera. La cabeza es Maduro. Diosdado Cabello es operador de la banda, al igual que Padrino“, indicó la precandidata.

No obstante, y aunque Dávila no señaló que el presidente Petro fuera cómplice de las actividades de ese grupo del tráfico de estupefacientes, ni de los miembros del régimen venezolano, sí destacó que desde el norte del continente irán detrás de los líderes de la organización, así como de sus cómplices en el resto de la región y el mundo.

La periodista señaló a Diosdado Cabello de ser el líder del cartel de los Soles - crédito EFE

Es por este motivo que la precandidata señaló que la defensa de Petro a Maduro ya sobrepasó los límites y daría lugar a especulaciones de una posible complicidad entre los dos personajes para actividades delincuenciales en la zona de frontera entre los dos países que dirigen.

“Estados Unidos va por ellos y por sus cómplices en la región y el mundo“, puntualizó la precandidata.

Este no es el primer pronunciamiento de Dávila en contra del Gobierno nacional. Como parte de su estrategia para llegar a la cabeza del Estado en 2026, la periodista ha lanzado varios mensajes en contra de la gestión del mandatario y de los precandidatos que buscan seguir su legado en el cuatrienio hasta 2030.

Uno de estos últimos señalamientos fue por cuenta de las versiones que aseguraron que el Gobierno Petro se habría reunido con miembros de las disidencias al mando de alias Calarcá el 21 de agosto de 2025, luego de los atentados en varias regiones del país que dejaron como saldo 13 policías y 6 civiles muertos y decenas de ciudadanos heridos.

Vicky Dávila criticó al Gobierno de Gustavo Petro por su reunión con la disidencia de alias Calarcá - crédito @VickyDavilaH

En su momento, argumentó que dicho encuentro demuestra la relevancia que, para el presidente, representan las vidas de los miembros de las Fuerzas Militares.

“Esto demuestra que a Petro no le importa que asesinen a nuestros héroes. Y en cambio favorece a criminales”, escribió la precandidata.