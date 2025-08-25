Colombia

Vicky Dávila cuestionó la relación de Petro con Maduro: “Ya esta defensa no es normal”

La precandidata señaló que EE. UU. irá detrás de los cabecillas del cartel de los Soles y de sus cómplices en la región

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La precandidata se despachó en
La precandidata se despachó en contra del jefe de Estado - crédito X @VickyDavilaH y REUTERS

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila volvió a irse en contra del presidente Gustavo Petro por cuenta de sus declaraciones sobre el denominado cartel de los Soles. En esta ocasión, la aspirante al primer cargo de la nación hizo referencia a la negación del mandatario sobre la existencia de la organización delincuencial del narcotráfico.

Dávila señaló que el presidente insiste en negar a ese grupo y a los vínculos con el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, pese a que desde EE. UU. han asegurado que existe evidencia sólida para relacionar al dictador con actividades del narcotráfico, especialmente con el cartel de los Soles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta oficial de la red social X, la precandidata citó el titular de un artículo del periódico El Tiempo en el que el jefe de Estado aseveró que dicha organización del tráfico de estupefacientes no existía, lo que fue interpretado como una forma de defender al dictador Maduro de los señalamientos hechos desde el norte del continente.

“‘El Cartel de los Soles no existe’: Petro defiende a Maduro, a pesar de las evidencias de narcotráfico de los EE.UU. contra el narcodictador“, escribió la periodista.

La aspirante a la Casa de Nariño aseguró que no son “normales” las reiteradas defensas del presidente colombiano al dictador del vecino país, por lo que aseveró que el cartel de los Soles sí existe y tiene vínculos delincuenciales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que opera rutas del narcotráfico en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La precandidata lanzó un fuerte
La precandidata lanzó un fuerte mensaje en su cuenta oficial de la red social X - crédito @VickyDavilaH/x

A su vez, señaló directamente al ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Diosdado Cabello, y al ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, de ser los operadores principales de esa red del narcotráfico, que ya fue identificada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

“Ya esta defensa de Petro a Maduro no es normal. Claro que el Cartel de los Soles sí existe y está aliado con el ELN y es dueño del negocio de la cocaína en la frontera. La cabeza es Maduro. Diosdado Cabello es operador de la banda, al igual que Padrino“, indicó la precandidata.

No obstante, y aunque Dávila no señaló que el presidente Petro fuera cómplice de las actividades de ese grupo del tráfico de estupefacientes, ni de los miembros del régimen venezolano, sí destacó que desde el norte del continente irán detrás de los líderes de la organización, así como de sus cómplices en el resto de la región y el mundo.

La periodista señaló a Diosdado
La periodista señaló a Diosdado Cabello de ser el líder del cartel de los Soles - crédito EFE

Es por este motivo que la precandidata señaló que la defensa de Petro a Maduro ya sobrepasó los límites y daría lugar a especulaciones de una posible complicidad entre los dos personajes para actividades delincuenciales en la zona de frontera entre los dos países que dirigen.

“Estados Unidos va por ellos y por sus cómplices en la región y el mundo“, puntualizó la precandidata.

Este no es el primer pronunciamiento de Dávila en contra del Gobierno nacional. Como parte de su estrategia para llegar a la cabeza del Estado en 2026, la periodista ha lanzado varios mensajes en contra de la gestión del mandatario y de los precandidatos que buscan seguir su legado en el cuatrienio hasta 2030.

Uno de estos últimos señalamientos fue por cuenta de las versiones que aseguraron que el Gobierno Petro se habría reunido con miembros de las disidencias al mando de alias Calarcá el 21 de agosto de 2025, luego de los atentados en varias regiones del país que dejaron como saldo 13 policías y 6 civiles muertos y decenas de ciudadanos heridos.

Vicky Dávila criticó al Gobierno
Vicky Dávila criticó al Gobierno de Gustavo Petro por su reunión con la disidencia de alias Calarcá - crédito @VickyDavilaH

En su momento, argumentó que dicho encuentro demuestra la relevancia que, para el presidente, representan las vidas de los miembros de las Fuerzas Militares.

“Esto demuestra que a Petro no le importa que asesinen a nuestros héroes. Y en cambio favorece a criminales”, escribió la precandidata.

Temas Relacionados

Vicky DávilaGustavo PetroNicolás MaduroDiosdado CabelloVladimir PadrinoVenezuelaEstados UnidosCartel de los SolesColombia-Noticias

Más Noticias

Wilson Ruiz aplaudió decisión de Álvaro Uribe de renunciar a prescripción: “No es debilidad, es valentía y confianza en las instituciones”

El gesto del exmandatario, que recibió el respaldo del exministro de Justicia durante la administración de Iván Duque Márquez, abrió un debate sobre la transparencia institucional y la responsabilidad de los líderes frente a procesos judiciales de alto perfil, como sucede en este caso

Wilson Ruiz aplaudió decisión de

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Un civil resultó herido durante el intercambio de disparos. La Policía se pronunció, catalogando el hecho como un “atentado criminal”

Presunto miembro de la disidencia

Tendencia de anulación de elecciones podría seguir, en la mira cuatro concejales de Bogotá

Mikhail Krasnov y Jaime Andrés Beltrán han sido afectados por decisiones tomadas durante agosto

Tendencia de anulación de elecciones

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

En medio de un operativo, fueron detenidos dos sospechosos en una finca rural, donde se incautaron drogas, munición y equipos de comunicación

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe

Gobierno Petro aclaró qué pasará con el bono de $230.000 para adultos mayores si se cae la Reforma Pensional

La estrategia oficial prioriza la inclusión productiva y el fortalecimiento de cooperativas, con énfasis en mujeres y jóvenes, para transformar la asistencia social en oportunidades a largo plazo

Gobierno Petro aclaró qué pasará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Presunto miembro de la disidencia

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Karol G dará ocho shows

Karol G dará ocho shows exclusivos en París: es la primera latina en el Crazy Horse

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El humorista José Ordóñez reveló que fue abusado sexualmente: guardó silencio por 40 años

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

Deportes

Dueños de Atlético Nacional estarían

Dueños de Atlético Nacional estarían “inconformes” con Javier Gandolfi al frente del equipo

Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Millonarios quiere asegurar a una de sus piezas claves en defensa de cara al 2026: buscan renovar su contrato

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas sería aplazado por concierto de Silvestre Dangond en El Campin

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente