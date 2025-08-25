Sneyder Pinilla, a su llegada a la Corte Suprema, confirmó que revelará la vinculación de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüi a la corrupción en la Ungrd: “Claro que sí”

Sneyder Pinilla, primer condenado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), llegó en la mañana del 25 de agosto a la Corte Suprema de Justicia para entregar su testimonio sobre congresistas señalados por presuntas vinculaciones en el entramado de corrupción.
Tras su llegada a la Corte Suprema, varios medios abordaron a Sneyder Pinilla.
Ante la pregunta de si va a revelar información en contra de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüi, investigados por la Corte Suprema de Justicia, Pinilla respondió: “Claro que sí”.
