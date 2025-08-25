Sneyder Pinilla, a su llegada a la Corte Suprema, confirmó que revelará la vinculación de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüi a la corrupción en la Ungrd: “Claro que sí”

Sneyder Pinilla, escoltado y con protección especial, se presentó ante la Corte Suprema para declarar en el caso que involucra a dos legisladores en presuntos hechos de corrupción - crédito Colprensa

Sneyder Pinilla, primer condenado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), llegó en la mañana del 25 de agosto a la Corte Suprema de Justicia para entregar su testimonio sobre congresistas señalados por presuntas vinculaciones en el entramado de corrupción.

Tras su llegada a la Corte Suprema, varios medios abordaron a Sneyder Pinilla.

Ante la pregunta de si va a revelar información en contra de los congresistas Martha Peralta y Julio Elías Chagüi, investigados por la Corte Suprema de Justicia, Pinilla respondió: “Claro que sí”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel